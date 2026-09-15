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亞運／義大利郵輪抵名古屋港 供數千亞運選手入住
義大利歌詩達郵輪「莎倫娜號」（Costa Serena）今天抵達日本名古屋港金城碼頭，為即將開幕的愛知名古屋亞運提供住宿，最多可容納5000名運動員與隨隊人員。
為期16天的名古屋亞運將於本月19日開幕，10月4日閉幕。
法新社報導，這艘郵輪長近300公尺，總噸位逾10萬噸，共設1500間艙房，預計約4000至5000名運動員及隨隊人員將入住。
本屆亞運預估將有超過1萬7000名運動員及隨隊人員參與，規模大於奧運。
除郵輪外，參賽人員也將入住木造貨櫃式小屋及一般飯店，以降低住宿成本。
不過韓國官員本週稍早指出，貨櫃式小屋的住宿條件堪稱「史上最差」，今天還稱所有參賽隊伍都有反映相關疑慮。
擔任亞運組委會主席的愛知縣知事大村秀章表示，這種臨時住宿安排可成為未來舉辦具財政永續性體育賽事的模式。
大村秀章在郵輪抵達名古屋的歡迎典禮上指出：「這是日本首次在重大國際體育賽事中，安排郵輪作為住宿設施。」
他說：「我們很高興能為這類大型賽事提供新的住宿型態。」
國際運動賽事過去也曾以郵輪作為住宿設施，但不曾有過如此大規模的安排。
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