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亞運田徑／專注跑道、享受比賽 「短跑甜心」廖晏均保持初心迎戰亞運

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
短跑甜心廖晏均將重返亞運舞台。圖／adidas Taiwan提供
短跑甜心廖晏均將重返亞運舞台。圖／adidas Taiwan提供

距離名古屋亞運腳步日益臨近，正在國家運動訓練中心備戰的「短跑甜心」廖晏均，生活節奏一如往常，每天按部就班訓練、微調狀態，直到看著宿舍外的倒數計時器數字一日日遞減，她才驀然驚覺，「沒想到時間過得這麼快！」

從日復一日的枯燥訓練，到站上亞洲最高規格的競技舞台，中間堆疊的是無數次起跑、衝刺與重訓的汗水。廖晏均坦言，從國訓中心的規律作風到登上亞運賽場，過程宛如「上陣打仗」，但即便大賽當頭，她目前仍維持平常心，「等其他代表隊陸續出發，我可能才會突然意識到，『哇！快換我出發了！』」

對短跑選手來說，百米賽道容不下絲毫失誤，起跑、加速、途中跑到衝線，僅在十幾秒間決定勝負，廖晏均要求自己站上起跑架時「腦袋瞬間歸零」，不去想對手與成績，「雙腳踩上去，注意力就只留給眼前的跑道。」

再次踏上亞運征途，廖晏均學會放開懷抱，不讓「想做到」成為綑綁自己的壓力束縛。她強調，平常付出的努力自己最清楚，到了賽場就是信任累積的成果，把練習做出來即可。

身為 Team adidas 的一員，個性活潑、笑聲爽朗的廖晏均常是隊上的氣氛擔當，對於品牌的「YOU GOT THIS 你可以的」口號，她有著獨到見解——這並非強求「一定要做到」，而是準備充分後，自信面對一切的踏實感，「賽場上總有不可控因素，但只要站在場上，就是面對它、享受它。」

短跑甜心廖晏均將重返亞運舞台。圖／adidas Taiwan提供
短跑甜心廖晏均將重返亞運舞台。圖／adidas Taiwan提供

亞運 田徑 廖晏均 2026名古屋亞運

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