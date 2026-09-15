亞運田徑／專注跑道、享受比賽 「短跑甜心」廖晏均保持初心迎戰亞運

距離名古屋亞運腳步日益臨近，正在國家運動訓練中心備戰的「短跑甜心」廖晏均，生活節奏一如往常，每天按部就班訓練、微調狀態，直到看著宿舍外的倒數計時器數字一日日遞減，她才驀然驚覺，「沒想到時間過得這麼快！」

從日復一日的枯燥訓練，到站上亞洲最高規格的競技舞台，中間堆疊的是無數次起跑、衝刺與重訓的汗水。廖晏均坦言，從國訓中心的規律作風到登上亞運賽場，過程宛如「上陣打仗」，但即便大賽當頭，她目前仍維持平常心，「等其他代表隊陸續出發，我可能才會突然意識到，『哇！快換我出發了！』」

對短跑選手來說，百米賽道容不下絲毫失誤，起跑、加速、途中跑到衝線，僅在十幾秒間決定勝負，廖晏均要求自己站上起跑架時「腦袋瞬間歸零」，不去想對手與成績，「雙腳踩上去，注意力就只留給眼前的跑道。」

再次踏上亞運征途，廖晏均學會放開懷抱，不讓「想做到」成為綑綁自己的壓力束縛。她強調，平常付出的努力自己最清楚，到了賽場就是信任累積的成果，把練習做出來即可。

身為 Team adidas 的一員，個性活潑、笑聲爽朗的廖晏均常是隊上的氣氛擔當，對於品牌的「YOU GOT THIS 你可以的」口號，她有著獨到見解——這並非強求「一定要做到」，而是準備充分後，自信面對一切的踏實感，「賽場上總有不可控因素，但只要站在場上，就是面對它、享受它。」