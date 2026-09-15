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亞運排球／無緣征戰有些遺憾 「歐告」陳建禎未來仍想幫國家隊

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
「歐告」陳建禎（左）和「恰恰」彭政閔一同出席台灣運彩記者會。記者曾思儒／攝影
「歐告」陳建禎（左）和「恰恰」彭政閔一同出席台灣運彩記者會。記者曾思儒／攝影

曾率中華男排奪下2018年雅加達亞運銅牌的「歐告」陳建禎，卸下「台灣隊長」身份，名古屋亞運改當球迷幫中華隊加油，今天出席台灣運彩記者會的他坦言仍想披上國家隊戰袍，選手生涯雖已走向尾聲，未來仍希望能以不同身份參與亞運，幫助台灣排球

36歲的陳建禎過去是中華隊常客，杭州亞運中第四度披上國家隊戰袍，今年不用與會的他笑說：「當然是會會想要打，因為還能打，而且現在這一批的學弟們整體都還不錯，像（張）育陞、（蔡）沛彰他們去日本，可以看得出來他們的成長，其實我也滿期待是不是有機會就是跟他們一起征戰。」

雖沒能續戰亞運，陳建禎也期待學弟們持續成長，他也送給學弟們「相信自己」四字箴言，祝福亞運盡力表現、健康完賽。

登過亞運頒獎台、當過中華代表團掌旗官，陳建禎自評亞運資歷十分「豐盛」，他也透露，就算未來不能以選手身份參加，仍希望用不同身份繼續代表中華代表團，「教練團吧？我不知道，未來也許有機會用不同方式去幫助台灣的排球。」

名古屋亞運男排賽程27日點燃戰火，中華男排亞運分到D組，將和南韓、中國及菲律賓進行小組循環賽，爭取分組前2的8強門票。

中華隊分組被稱為「死亡之組」，陳建禎笑說，每年出去都會被說分到死亡之組，「但我覺得不用預先設想說會怎麼樣，就是盡他們能力去打。」

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