亞運羽球／《奪牌之路 誰羽爭鋒》紀錄片首映 盼把祝福送到亞運

歷時一年，跨越三大洲、10個國家、15站國際賽事，完成全台首部羽球紀錄片《奪牌之路 誰羽爭鋒》，今天舉行首映記者會，中華亞運羽球隊教練劉佳城，賴建誠、陳宏麟以及國手王齊麟、林俊易、葉宏蔚、詹又蓁親自出席。

首映會在2026亞運出征前夕舉行，與球隊總教練劉佳城表示，「看到紀錄片真的很感動，這才是平時我們最真實的旅程，明天就要出征亞運，會帶著全台灣民眾的祝福，選手到了場上球不落地絕不放棄。」

王齊麟很期待自己的第三次亞運有好成績，他說：「這是小孩出生之後第一個大賽，希望把最好的表現帶給家人。」老婆要照顧小孩不會隨行，「有交代要認真賺奶粉錢」，首映會現場大家也一起為中華隊集氣，把台灣的祝福，送往亞運的賽場。

《奪牌之路 誰羽爭鋒》鏡頭深入選手與教練的訓練日常，從國內訓練場一路到國際賽場，完整捕捉站上頒獎台之前，鮮少被看見的過程。2026年全英羽球公開賽，中華隊締造歷史性「雙金」紀錄，葉宏蔚、詹又蓁勇奪混雙金牌，林俊易摘下男單金牌，採訪團隊也在第一線見證這個歷史時刻，總教練劉佳城在選手奪冠後落下英雄淚的畫面也完整呈現。為了讓羽球精神持續傳承，首映會現場也安排一群小小羽球選手錄製影片，除了隔空送上加油與祝福。更親口說出王齊麟、林俊易是他們的榜樣和偶像，孩子們許願有一天，也能站上國際賽場。

除了拍攝選手們在球場上的全力廝殺，紀錄片也揭密選手們鮮為人知的「賽前儀式」。王齊麟出賽前堅持將球具與物品整齊歸位，還要穿上當天幸運色的內褲才出門。沒上場時王齊麟是最強應援，千方百計施展自己的「加油小魔法」，王齊麟說「啦啦隊的應援、小孩的照片、只要可以幫助隊友獲勝，要一直唱歌我也願意」、詹又蓁則是在全英公開賽期間，每次上場前都要吃下6顆橘子，她透露在這次亞運「吃甚麼水果都可以，但賽前我一定要吃六個」，林俊易則天天越洋電話向父母報平安，奪下金牌也立刻與父母分享這份喜悅。

當選手們站上頒獎台，讓全世界看見台灣羽球的榮耀，鏡頭也記錄了他們為了追逐夢想，而被迫延後排程的人生，2025年底中華隊迎來一波「結婚潮」，王齊麟步入人生下一個階段，林俊易也求婚成功。因為長年征戰國際賽場，人生大事只能在密集賽程中尋找縫隙，還笑說度蜜月可能要等退休後。