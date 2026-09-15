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亞運／運彩加碼奪牌抽現金 彭政閔勉勵選手享受當下

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
台灣運彩推出「台灣英雄來奪金 運彩乎你抽現金」活動，今天記者會台灣運彩總經理林博泰（左三）、運動部政務次長黃啟煌（右三）、棒球名將彭政閔（左一）和排球「歐告」陳建禎（右一）都出席。記者曾思儒／攝影
台灣運彩推出「台灣英雄來奪金 運彩乎你抽現金」活動，今天記者會台灣運彩總經理林博泰（左三）、運動部政務次長黃啟煌（右三）、棒球名將彭政閔（左一）和排球「歐告」陳建禎（右一）都出席。記者曾思儒／攝影

名古屋亞運開幕倒數，台灣運彩推出「台灣英雄來奪金 運彩乎你抽現金」活動，今天記者會上曾擔任「台灣隊長」的棒球名將「恰恰」彭政閔及「歐告」陳建禎也親自現身，邀請全民一同為台灣英雄加油。

兩度獲得亞運銀牌的「恰恰」是台灣棒球指標人物，他提到參賽就會想拿最高榮譽，同時也會擔負許多壓力，他勉勵即將出征的中華隊成員「享受當下，專注當下」，盡力將每件事做到盡善盡美。

台灣運彩總經理林博泰提到，每投注100元台灣運彩，就有10元以上挹注國家運動發展基金，名古屋亞運請全民一起關注台灣英雄的表現，每次投注也是對台灣體育的支持。

「台灣英雄來奪金 運彩乎你抽現金」抽獎活動，中華隊選手在名古屋亞運每奪得一面獎牌，台灣運彩就加碼抽現金，一面金牌加抽現金10萬元一名、銀牌3萬元、銅牌2萬元，奪牌愈多抽更多。運彩表示，民眾於16日到10月15日活動期間，投注台灣運彩，不限球種、不限玩法，滿200元並上網登錄，就可以獲得一個抽獎資格，滿400元就有2個抽獎資格，以此類推。

本次名古屋賽事，台灣運彩預計開盤棒球、籃球、足球及排球等4大廣受關注的運動項目，提供讓分、不讓分、大小、單雙等簡單有趣的玩法，並精選場次提供單場及場中投注。

台灣運彩推出「台灣英雄來奪金 運彩乎你抽現金」活動，今天記者會台灣運彩總經理林博泰（左三）、運動部政務次長黃啟煌（右三）、棒球名將彭政閔（左一）和排球「歐告」陳建禎（右一）都出席。記者曾思儒／攝影
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