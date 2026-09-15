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亞運羽球／中華隊16日啟程 林俊易左腿傷勢積極治療

中央社／ 台北15日電
亞運中華羽球隊成員王齊麟(左起)、林俊易、葉宏蔚、詹又蓁，今天出席記者會。 主辨單位提供
亞運中華羽球隊成員王齊麟(左起)、林俊易、葉宏蔚、詹又蓁，今天出席記者會。 主辨單位提供

名古屋亞運中華羽球代表隊將於明天啟程，今天王齊麟林俊易葉宏蔚、詹又蓁抽空出席紀錄片記者會；但林俊易透露，自己因左大腿傷勢將近1個月沒練球，目前仍在積極治療中。

中華羽球亞運代表隊總教練劉佳城、教練陳宏麟、賴建誠，以及球員王齊麟、林俊易、葉宏蔚、詹又蓁，今天都在出發前夕參加「奪牌之路 誰羽爭鋒」的羽球紀錄片首播記者會。

現年26歲的林俊易，在世界羽球總會（BWF）排名高居男單第13名，是中華第2男單，僅次於世界第4的周天成；他在會後告訴中央社記者，自己從8月下旬的印度世錦賽後就因為傷勢沒有練球，目前仍在積極治療中。

林俊易透露，打完7月中的日本公開賽後，左大腿就覺得很不舒服，但還是硬撐著參加中國羽球公開賽、台北羽球公開賽，直到8月世錦賽止步32強回中華後，就進行核磁共振（MRI）檢查，才發現左大腿傷勢有點嚴重。

林俊易表示，「看起來應該算是舊傷衍生出來的新傷，可能跟一月印度賽後的大腿傷勢有代償關係，但不論怎樣，過去這1個月來，我用盡所有的治療方式，震波、PRP等等，就是希望能快點恢復。」

儘管原本評估需要6-8週才能復原的傷勢，林俊易已經用「3倍速」趕進度，但直到前天才能開始小跑步；他強調，「自己還是會努力在團體賽中做出貢獻，看教練團需要我做什麼，希望能幫助到最終成果。」

劉佳城則是提到，名古屋亞運團體賽事種子序剛出爐，中華男團高居第3種子、女團第4種子，都很有機會首輪抽中長籤免戰，8強也不會對到前4種子，過關機率很高，男、女團都有望直指獎牌。

2026名古屋亞運 羽球 王齊麟 葉宏蔚 林俊易

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