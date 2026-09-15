影／宏道基金會選手集結30人出征亞運 郭婞淳、李智凱熱血助陣

2026名古屋亞洲運動會即將登場，宏道基金會今年贊助的選手中，一共有30位將代表台灣站上亞運國際舞台，為替選手們注入最強應援力量，宏道基金會特別邀請參賽選手拍攝亞運應援影片，從訓練場一路走向國際賽場，選手們用最熱血的宣言為自己打氣，也為即將並肩作戰的中華隊加油。

對每一位選手而言，站上亞運舞台的背後，是日復一日的訓練與堅持。無數次的重複、突破與重新出發，才終於換來披上中華隊戰袍。此次應援影片也特別邀請舉重選手郭婞淳、體操選手李智凱加入，與即將出征名古屋的選手們一同喊出最有力量的「我們準備好了」，不只是喊給自己，更是喊給所有代表台灣出征的中華隊選手，展現團結一心、全力拚戰的精神。

影片中，選手們帶著即將上場的自信與氣勢，以自己的運動專長與個人特色喊出加油口號。羽球周天成、桌球林昀儒、拳擊黃筱雯等不同運動項目的選手齊聚一堂，從不同賽場出發，卻有著相同的目標，就是在名古屋亞運站上頒獎台。

宏道基金會董事長林鴻道表示，「每一位選手能代表台灣出征，就是多年努力的最好證明。」宏道基金會長期投入體育發展，就是要陪伴選手走過漫長的訓練歷程，讓他們在追逐夢想的道路上，始終有人支持。我們希望給選手的不只是資源，更是一份相信與陪伴。當站上國際舞台時，希望他們可以沒有太多顧慮，專心把自己最好的表現拿出來。」名古屋亞運即將開戰，宏道基金會號召全民一起為台灣健兒加油，用最熱烈的掌聲陪伴選手迎接挑戰。