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ASICS宣布成為名古屋亞帕運合作夥伴 盼協助凝聚賽事關注與熱度

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
名古屋亞洲運動會即將在19日正式開幕。 法新社
名古屋亞洲運動會即將在19日正式開幕。 法新社

名古屋亞洲運動會即將在19日正式開幕，至於亞洲帕拉運動會則將在10月18日接續在名古屋登場，而運動品牌ASICS也在今天宣布與第5屆亞洲帕拉運動會簽署合作夥伴協議，期盼透過協辦2025年東京夏季聽障奧林匹克運動會的經驗透過多項行動支援第5屆亞洲帕拉運動會，進一步凝聚賽事關注與熱度。

ASICS 秉持「Sound Mind, Sound Body」精神，致力於透過專業裝備應援選手需求，推動一個能讓多元背景與特質選手皆能平等參與運動的共融社會。長期投入帕拉運動領域的ASICS，除了為日本帕拉運動協會、日本帕拉林匹克委員會及日本帕拉田徑協會的官方合作夥伴，更具備協辦 2025年東京夏季聽障奧林匹克運動會的經驗，2026年十月將再度透過多項行動支援第5屆亞洲帕拉運動會，進一步凝聚賽事關注與熱度。

ASICS宣布與第5屆亞洲帕拉運動會簽署合作夥伴協議，以多元行動實踐品牌理念，致力打造健康、永續且共融的社會。圖／ASICS提供
ASICS宣布與第5屆亞洲帕拉運動會簽署合作夥伴協議，以多元行動實踐品牌理念，致力打造健康、永續且共融的社會。圖／ASICS提供

第5屆亞洲帕拉運動會將於10月18日至24日舉行，ASICS亞瑟士總裁兼首席運營官廣田康人（Yasuhito Hirota）表示，「我們將汲取過往經驗，全力支持這場首度於日本舉行的運動盛會，期許透過賽事為人們帶來運動獨有的活力與能量。」

除了提供賽事贊助與服飾資源，ASICS亦邀請來自亞洲13個國家的ASICS員工擔任本次賽事志工，更規劃由身心障礙同仁參與服務的共融咖啡空間，藉由多元行動實踐品牌理念。未來，ASICS也將持續以創新產品與服務促進全球人們的身心健康，致力打造健康、永續且共融的社會。

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