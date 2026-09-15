亞運網球／女將世界排名集體上升！謝淑薇重返女雙第9

2026年美國網球公開賽結束，WTA世界排名更新， 我國「一姊」謝淑薇世界女雙排名重返前10，達到第9名。梁恩碩、葛藍喬安娜等名古屋亞運國手排名也回升。

謝淑薇美網與拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）出戰女雙，雖最終在8強不敵梅騰絲（Elise Mertens）／施奈德（Diana Shnaider），但謝淑薇去年美網首輪止步，因此今年闖進8強後積分大幅提升，重回女雙世界前10。

梁恩碩女雙排名也從世界第24上升至第20；詹皓晴上升至第42、吳芳嫺上升至第59。單打方面，台英混血好手葛藍喬安娜上升到第168。

名古屋亞運將於9月19日開幕，網球項目27日才正式登場，中華隊女網參賽選手有葛藍喬安娜、梁恩碩、楊亞依、謝淑薇、詹皓晴、吳芳嫺；男網參賽選手則有曾俊欣、吳東霖、李冠毅、何承叡、許育修、黃琮豪。