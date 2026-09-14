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亞運女足／中華2比1險勝越南 預賽首戰開紅盤

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亞運女足／中華2比1險勝越南 預賽首戰開紅盤

中央社／ 記者陳容琛台北14日電
蘇育萱(19號)攻進第一球，助中華女足隊領先。 蘇育萱IG
蘇育萱(19號)攻進第一球，助中華女足隊領先。 蘇育萱IG

名古屋亞運中華女足今天分組賽首戰面對越南，靠著旅外好手蘇育萱、歸化球員若林美里先後進球，終場以2比1驚險取得勝利，替這次亞運賽事開出紅盤。

名古屋亞運將於19日舉行開幕式，而女足分組預賽今天提前點燃戰火，由比利時籍總教練德維爾德（Patrick De Wilde）、隊長陳英惠領軍的中華隊，這次與地主日本、越南及泰國同為E組，首要目標力拚擠進分組前2名、直接取得晉級8強門票。

預賽首戰面對強敵越南，中華隊在上半場開踢後率先掌握節奏，尤其旅外好手蘇育萱第16分鐘把握機會，接獲隊友傳球後起腳突破對手球門，不僅幫助中華隊先馳得點，更為團隊注入一劑強心針，並帶著1分領先進入中場休息。

下半場開踢後，中華隊依舊繳出不俗的防守表現，屢屢限制對手攻勢，持續手握領先優勢，只是多次錯失角球製造進球的機會，所幸歸化球員若林美里在關鍵時刻挺身而出，第81分鐘再度破門，幫助中華隊擴大領先。

然而中華隊後段體力下滑，第85分鐘遭對手扳回一城，甚至在最後傷停補時差點遭扳平比分，所幸門將王郁婷漂亮以「護國左腳」擋住對手射門，終場中華隊以2比1險勝越南，分組賽首戰旗開得勝。

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