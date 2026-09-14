亞運女籃／羅蘋傷退 林蝶補進12人名單

今天啟程名古屋的中華女籃隊，12人名單最後一刻異動，後衛羅蘋因傷退出，補進179公分的長人林蝶。

今年女籃由日籍新教頭前田顯藏領軍，和邱啟益及初詠萱組成教練團，最終12人選手名單是彭曉彤、劉惠茹、彭詩晴、陳晏宇、林蝶、林育庭、黃鈴娟、韓雅恩、林文佑、蕭豫玟、鄭伊秀和黃湘婷，其中彭曉彤、彭詩晴、陳晏宇、林育庭都是WCBA旅外球員，黃湘婷和韓雅恩亞運後將挑戰南韓WKBL，黃鈴娟也將展開WCBA新生涯。

中華女籃預賽和蒙古、南韓和馬來西亞同處C組，分組前二晉級8強、分組第三擇優取2隊晉級，女籃首戰將於18日中午出戰蒙古，21日碰馬來西亞，22日分組最終戰對決南韓。

中華籃協今天也公布U18名單，教練團由「錢姊」錢薇娟、魏維和吳敏賢組成，搭配體能教練胡程鈞，防護員顏秀如和夏鈺菁，情蒐教練黃淑珍，前女籃長人張寧擔任翻譯，隊醫柯明仁；球員名單包括今年HBL女甲級MVP蘇衡、許語珊、吳宣伶、羅子喬、吳紜禎、高喜恩、張巧萱、陳柔安、高子喬、蔡佳熹、黃翊蓁、田廖品涵、林念臻、張雨瞳、郭容琦及劉慧欣，其中17歲的台美混血小將張巧萱已決定加入美國NCAA一級名校西北大學（Northwestern University），成U18一大亮點。