亞運電競／英雄聯盟上屆奪銀 教練喊出目標：名次不能退步

電子競技在上屆杭州亞運首次被列為正式競賽種類，中華隊在「英雄聯盟」打下銀牌好成績，連莊名古屋亞運的教練陳如治今天媒體日喊出目標，他強調不希望「退步」，設定至少追平上屆成績，進而挑戰頒獎台最高位置。

中華電競代表隊名古屋亞運共取得7個競賽項目參賽資格，代表隊4月起陸續展開集訓，英雄聯盟的成員目前集訓兩星期，其中蔡明宏（HongQ）與余峻嘉（JunJia）正在職業隊爭取世界賽門票，預計20日歸隊，團隊27日出發。

蔡明宏與余峻嘉都在中國LPL職業聯賽發展，中華隊英雄聯盟教練陳如治形容，兩人就像電競版的陳盈駿和林庭謙，是「台灣至寶」，且合體時間雖短，平常也會交流對遊戲的理解和規劃，磨合問題不大。

雅加達亞運還是示範賽時就已經率隊，陳如治認為三屆選手差距滿大，對自己是新的挑戰和激勵，「希望帶這次新選的選手能獲得一個更好的成績。」他透露上屆奪銀，不希望名古屋名次退步，「所以我希望至少能銀牌，然後想辦法去爭奪金牌。」

中華隊這次英雄聯盟的選手包括余峻嘉、蔡明宏、邱梓銓、劉家豪、陳俋錦和林煜恩，其中只有邱梓銓是上屆銀牌班底。陳如治表示，如何在短時間取得團隊默契，找到合適的打法是現階段最重要的部分，這次越南和南韓都是假想敵，中華隊的優勢在於心理負擔較小，自己也很了解越南的遊戲風格和策略，會再三提醒自家選手。