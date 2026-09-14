亞運／名古屋亞運即將開幕 南韓稱住宿安排史上最差

南韓奧會今天表示，本週即將開幕的愛知名古屋亞運，目前「住宿面臨嚴重短缺」；菲律賓代表團也表示，他們甚至被迫上網尋找Airbnb應急。

法新社報導，本屆亞運主要在名古屋及愛知地區進行，主辦單位為節省開支並未設置專屬選手村，而是改以郵輪、臨時木造貨櫃屋及旅館解決住宿問題。

預計將有超過1萬7000名運動員和官員參加本屆亞運，人數超過奧運，也超過原先估計的1萬5000人。組委會上個月對外表示「既沒足夠人力，也沒足夠預算」面對激增的參與人數。

不過組委會隨後與亞洲奧林匹克理事會（OlympicCouncil of Asia, OCA）發表聯合聲明，所有在7月截止日期前完成登記的選手與官員，都將「獲得符合賽會標準的住宿」。

南韓奧會官員表示確實遇到住宿問題，「目前不僅整個南韓代表團面臨住宿短缺，來自各地的代表團亦是如此。」

官員補充說：「無論如何，選手仍將持續進出，因此我們會做出相應安排，確保一切順利進行。」

菲律賓奧會主席杜連迪諾（Abraham Tolentino）也表示，菲國所有選手都已獲得床位，但「部分官員，例如教練，則被安排到不同旅館或經由Airbnb尋求住宿」。

亞運主辦單位並未立即回應置評請求。

外界也對本屆亞運住宿品質感到憂心，尤其是將安置2000名選手與官員的臨時貨櫃屋。南韓籃球選手卞俊亨（Byeon Jun-hyeong，音譯）在社群媒體發布影片顯示，他所住貨櫃屋內的水槽漏水、地板泡水。

他在貼文中寫道：「請幫幫我們。」

南韓籃球協會副會長鄭在勇表示，他對男籃隊員的住宿條件非常不滿。「就我的經驗而言，這是最糟糕的住宿條件」，「身高超過2公尺的運動員甚至無法在床上伸直雙腿。這太不合理。」

主辦單位為本屆賽事租用的義大利歌詩達郵輪「莎倫娜號」（Costa Serena）預計明天抵達名古屋，將安排至少4000至5000名選手入住。

其餘選手則會下榻旅館，包括東京的飯店在內，因為游泳、跳水與馬術項目是在東京舉行。

名古屋上週遭遇破紀錄豪雨侵襲後，數百名選手一度從住宿地點緊急撤離。住在名古屋花園碼頭木造貨櫃屋的選手，當時被要求撤往安全地點，不過撤離令在約2小時後解除，選手們隨後返回住處。

氣象單位預測，名古屋接下來幾天還將有更多降雨。