亞運棒球／旅美球員黃仲翔球團沒放行 兄弟新秀投手黃玠瀚遞補

名古屋亞運棒球項目代表隊投手古林睿煬因傷辭退，原本預計由旅美亞利桑那響尾蛇投手黃仲翔遞補，但響尾蛇球團沒放行，最後由中職中信兄弟新秀投手黃玠瀚遞補。

名古屋亞運棒球項目代表隊24人名單7月14日公布，但旅外球員部分陸續因為傷勢、生涯考量退出，投手徐若熙、孫易磊、莊陳仲敖和野手鄭宗哲退出，由劉致榮、徐翔聖、游宗儒和陽柏翔遞補。

上週日職北海道日本火腿鬥士隊投手古林睿煬再因為傷勢辭退，棒協緊急協調美國職棒亞利桑那響尾蛇隊體系投手黃仲翔遞補，雖然本人有高度意願，但考量本季投球局數，參賽不在球團規劃中沒有放行，黃仲翔非列管球員。

棒協今天召開選訓會議，決定由今年選秀第4輪獲中信兄弟指名的22歲投手黃玠瀚遞補。身高193公分的黃玠瀚最快球速可達約153公里，被兄弟視為即戰力，也在中職831註冊大限截止前獲註冊。

24人名單中最初有13名職棒球員，調整名單後，中職球員有6人，分別為中信兄弟黃韋盛、黃玠瀚，樂天桃猿陳晨威，統一7-ELEVEn獅隊朱迦恩、張翔，以及味全龍隊劉基鴻。

旅外球員則有旅美投手潘文輝、林昱珉，旅韓投手王彥程，以及旅日投手徐翔聖、野手陽柏翔，職棒球員共11人。