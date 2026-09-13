亞運男籃／手指斷三根…….總教練曝曾祥鈞傷勢

中華隊今天在名古屋亞運男籃小組賽最終戰點點開花，以91：69大勝卡達隊，確定晉級8強賽，總教練圖奇特別將這場關鍵勝利獻給曾祥鈞，且透露曾祥鈞「手指斷三根」，傷勢嚴重。

曾祥鈞昨天出戰小組賽第二戰碰伊朗隊成傷兵，受傷當下就難掩痛苦，下場後接受冰敷沒再上陣，今天左手包滿白色繃帶，只能在場下看隊友爭8強資格。

圖奇賽後透露，想把今天的22分大勝獻給曾祥鈞，「他遭受了嚴重的犯規，一隻手斷了三根手指。這是一個非常嚴重的傷勢，我們希望他早日康復。我相信他會支持我們直到賽事結束。」

圖奇也提到，中華隊在分組位於「死亡之組」，能晉級8強是很棒結果，要把功勞歸功給每一位球員，「這三場比賽中，每個人都隨時準備好上場執行戰術，包括上一場沒打、但在這場上場的球員，教練團也做得非常好。」

小組賽第一戰沒上陣的游艾喆，昨天亞運處女秀替補出賽送出10助攻，今天先發上陣也有8助攻演出，他提到昨天3分敗給伊朗隊沒有改變球隊的士氣，「我們知道今天必須贏球，每個人都拚到了最後，很開心我們贏得了這場重要的勝利，並獲得晉級的機會。」

游艾喆也提到隊長陳盈駿的領導能力，昨天沒有怪罪隊友而是鼓勵大家、重建團隊信心，「他告訴我們不要把壓力全攬在個人身上，整個團隊要一起扛。」