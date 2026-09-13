快訊

男子桃機持刀挾人濺血 國泰實習生還原經過 師：他立志朝飛行發展

民進黨創黨元老林豐喜挺江啟臣任顧問團長 民進黨：將開會討論

聽新聞
0:00 / 0:00

亞運男籃／手指斷三根…….總教練曝曾祥鈞傷勢

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
曾祥鈞。 聯合報系資料照
曾祥鈞。 聯合報系資料照

中華隊今天在名古屋亞運男籃小組賽最終戰點點開花，以91：69大勝卡達隊，確定晉級8強賽，總教練圖奇特別將這場關鍵勝利獻給曾祥鈞，且透露曾祥鈞「手指斷三根」，傷勢嚴重。

曾祥鈞昨天出戰小組賽第二戰碰伊朗隊成傷兵，受傷當下就難掩痛苦，下場後接受冰敷沒再上陣，今天左手包滿白色繃帶，只能在場下看隊友爭8強資格。

圖奇賽後透露，想把今天的22分大勝獻給曾祥鈞，「他遭受了嚴重的犯規，一隻手斷了三根手指。這是一個非常嚴重的傷勢，我們希望他早日康復。我相信他會支持我們直到賽事結束。」

圖奇也提到，中華隊在分組位於「死亡之組」，能晉級8強是很棒結果，要把功勞歸功給每一位球員，「這三場比賽中，每個人都隨時準備好上場執行戰術，包括上一場沒打、但在這場上場的球員，教練團也做得非常好。」

小組賽第一戰沒上陣的游艾喆，昨天亞運處女秀替補出賽送出10助攻，今天先發上陣也有8助攻演出，他提到昨天3分敗給伊朗隊沒有改變球隊的士氣，「我們知道今天必須贏球，每個人都拚到了最後，很開心我們贏得了這場重要的勝利，並獲得晉級的機會。」

游艾喆也提到隊長陳盈駿的領導能力，昨天沒有怪罪隊友而是鼓勵大家、重建團隊信心，「他告訴我們不要把壓力全攬在個人身上，整個團隊要一起扛。」

2026名古屋亞運 籃球

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞運男籃／陳盈駿關鍵攻防、替補雙槍聯手開砲 男籃最快12日晉8強

亞運男籃／高柏鎧空氣犯規退場 中華男籃3分險勝約旦取開門紅

亞運男籃／陳盈駿、林庭謙輪番開砲 中華男籃半場10分領先約旦

亞運男籃／陳盈駿29分苦撐、高柏鎧又犯滿 中華隊3分飲恨伊朗

相關新聞

亞運男籃／關鍵戰22分大勝卡達 中華隊晉級8強

昨天3分差敗給伊朗隊的中華隊，今天名古屋亞運男籃小組最終戰碰卡達隊頂住分勝不可的壓力，第一節開始外線就火力全開，首節就奠定兩位數領先，半場優勢擴大到19分，下半場也維持住領先，最終寫下91：69大勝，確定和伊朗攜手晉級8強。

亞運男籃／手指斷三根…….總教練曝曾祥鈞傷勢

中華隊今天在名古屋亞運男籃小組賽最終戰點點開花，以91：69大勝卡達隊，確定晉級8強賽，總教練圖奇特別將這場關鍵勝利獻給曾祥鈞，且透露曾祥鈞「手指斷三根」，傷勢嚴重。

亞運男籃／中華隊8強關鍵戰外線齊發 半場領先卡達19分

昨天3分差敗給伊朗隊的中華隊，今天名古屋亞運男籃小組最終戰碰卡達隊有非勝不可的晉級壓力，上半場寶島男將火力全開，三分球23投11中，共6人有外線進球紀錄，兩節打完取得46：27大幅領先。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。