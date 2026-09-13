亞運男籃／關鍵戰22分大勝卡達 中華隊晉級8強

昨天3分差敗給伊朗隊的中華隊，今天名古屋亞運男籃小組最終戰碰卡達隊頂住分勝不可的壓力，第一節開始外線就火力全開，首節就奠定兩位數領先，半場優勢擴大到19分，下半場也維持住領先，最終寫下91：69大勝，確定和伊朗攜手晉級8強。

名古屋亞運19日開幕，先點燃戰火的男籃共分三組，分組前2直接晉級8強，再取兩支分組三拿到8強門票，中華隊賽前戰績1勝1敗，擊敗卡達就能直接取得8強資格。

今天一開賽中華隊就在林庭謙火力放送下取得領先，他一開賽就連進兩記三分彈，隊長陳盈駿也加入開火行列，雷蒙恩三分球、快攻也有建樹，替補上陣的盧峻翔和李家慷也在外線補刀，帶出團隊首節13投7中的三分球表現，首節取得26：12領先。

第二節，除林庭謙繼續火力放送，陳冠全也加入外線進球行列，助隊最多取得44：21領先，半場打完也握有46：27優勢。

第三節中華隊在陳盈駿飆外線，游艾喆抄截快攻後再傳助攻給高柏鍇，打出開節一波9：0猛攻，領先再擴大到55：27，三節打完也握有68：45領先。

決勝節先有游艾喆妙傳給陳盈駿上籃，盧峻翔後段再接掌進攻大任，他一度有連拿10分表現，助中華隊維持優勢，最終就以91：69收下關鍵勝利。

上半場中華隊三分球23投11中，全場43投17中的命中率也達到4成，全隊有4人得分兩位數，林庭謙21分、盧峻翔17分、雷蒙恩14分、高柏鍇12分。