亞運男籃／中華隊8強關鍵戰外線齊發 半場領先卡達19分

昨天3分差敗給伊朗隊的中華隊，今天名古屋亞運男籃小組最終戰碰卡達隊有非勝不可的晉級壓力，上半場寶島男將火力全開，三分球23投11中，共6人有外線進球紀錄，兩節打完取得46：27大幅領先。

亞運男籃賽共分三組，分組前2直接晉級8強，再取兩支分組三拿到8強門票，中華隊賽前戰績1勝1敗，擊敗卡達就能直接取得8強資格。

今天一開賽中華隊就在林庭謙火力放送下取得領先，他上半場就連進兩記三分彈，隊長陳盈駿也加入開火行列，雷蒙恩三分球、快攻也有建樹，替補上陣的盧峻翔和李家慷也在外線補刀，讓中華隊首節取得26：12領先。

首節中華隊三分球13投7中，高命中率也延續到第二節，除林庭謙繼續火力放送，陳冠全也加入外線進球行列。中華隊憑藉火熱外線手感持續拉開差距，半場打完領先擴大到46：27。

上半場中華隊三分球23投11中，其中林庭謙10投5中包辦17分，雷蒙恩也有11分貢獻；卡達上半場三分球11投僅1中，以後衛路易斯（Michael Lewis）10分最高。