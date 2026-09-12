亞運男籃／「死亡之組」拚淨勝分太吃虧 中華隊搶8強門票只能贏卡達

被視為「死亡之組」的亞運男籃B組小組賽終究還是出現4隊互咬狀況，今天中華隊以69：72飲恨不敵伊朗，而先前擊敗伊朗的卡達更是以65：76大輸約旦，形成4隊都是1勝1敗的局面。

約旦目前以淨勝分+8躍居分組第一，中華隊則是淨勝分剛好抵銷，排名居次，至於伊朗和卡達分別是-3、-5；中華隊明天分組賽最後一戰只要能夠擊敗卡達，將可以鎖定8強門票。

按照賽程，伊朗和約旦會在明天早上9點開打，隨後中華隊與卡達之戰則在中午12點登場，勝隊將直接取得8強門票。至於輸方若是落在第3名，將和另外兩組的第3名爭奪最後兩個名額。

以目前戰績來看，A組日韓已經確定晉級，第3是沙烏地阿拉伯，淨勝分-22，最後一天面對兩場淨輸99分的印尼，沒意外的話，沙烏地阿拉伯將會盡可能拉高勝分，挺進8強機率相當大。而C組排名仍要等待今晚的對戰情況而定，目前中國淨勝+38分居第一，巴林淨勝+4分排第2，菲律賓0勝1敗，淨勝分-4，哈薩克是-38。

中華隊最糟糕情況是，明天如果輸給卡達，同時伊朗又輸給約旦，那麼卡達和約旦晉級的同時，由於中華隊曾輸給伊朗，比較對戰後掉入分組第4，將直接淘汰出局，連爭取「最佳第3名」的資格都沒有。

不過若真的面臨到「最佳第3名」爭奪戰，對中華男籃最不利地方也在於，一旦落到分組第3，意味著淨勝分為負分，如此一來要和另外兩組有相對較弱球隊可以拉開淨勝分差的第3名球隊競爭，勢必處於極大弱勢。

基於上述這些狀況，顯然擊敗卡達就是中華隊晉級8強的唯一正解了。