亞運棒球／王彥程15日為韓華鷹先發！「中五日」有望銜接台韓大戰

名古屋亞運棒球將於21日點燃戰火，中華隊首戰就要與韓國正面交鋒，不過入選中華隊的旅韓左投王彥程，目前仍未向國家隊報到。根據台、韓媒體報導，韓華鷹決定讓王彥程在15日對KT巫師再先發一場，也讓韓媒高度關注，他是否會按照正常輪值節奏，在21日直接披上中華隊戰袍先發對決韓國。

根據韓華總教練金卿文已經證實，王彥程將會在15日的比賽先發，也有韓媒更指出，按照韓華原本的先發輪值，王彥程理論上應該在16日登板，但球隊特別將他的先發提前一天至15日，也被解讀為配合亞運行程所做的安排。

至於王彥程究竟何時正式與中華隊會合，中華隊總教練湯登凱先前曾表示還尚未確定，也有可能直接在日本當地與球隊會合。

而真正讓韓媒高度關注的，是王彥程15日投完之後的下一個登板時間。中華隊將在21日晚間5時30分於日本愛知縣岡崎中央綜合公園棒球場迎戰韓國，這不只是雙方亞運小組賽首戰，更可能直接影響後續爭金情勢。

由於本屆賽制會將小組賽對戰成績帶入超級循環賽，在台灣、韓國同組的情況下，21日這場交手的重要性遠高於一般預賽，雙方都有理由第一場就推出最強投手。更巧的是，王彥程若15日替韓華先發，接著維持目前「投一休五」的節奏，21日正好就是下一個正常登板日，因此韓媒也將王彥程列為中華隊首戰對韓國的先發熱門人選。