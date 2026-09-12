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名古屋開幕式在即 日本破例讓北韓選手入境

中央社／ 東京12日綜合外電報導
日本在持續制裁北韓下，仍為名古屋亞運破例准許北韓代表團入境，北韓男足已先抵達大阪，並強調此為體育賽事特殊例外。 法新社
日本在持續制裁北韓下，仍為名古屋亞運破例准許北韓代表團入境，北韓男足已先抵達大阪，並強調此為體育賽事特殊例外。 法新社

日本政府持續制裁北韓之際，破例開放北韓選手入境，以參加名古屋亞運。北韓男子足球隊11日已抵達日本大阪，成為這屆賽事首批抵日的北韓選手。

第20屆亞運的開幕儀式，即將在本月19日登場，部分賽事在開幕式前先行舉辦。這屆亞運共有43種競技項目，比賽會場主要位在愛知縣名古屋市。

日本放送協會（NHK）報導，北韓這次派出約180人的代表團參加15種賽事，代表團包含選手與相關人員。北韓男足約30名成員，昨天中午過後從北京飛抵大阪府的關西國際機場。

他們是這屆亞運第一批抵達日本的北韓選手。這些北韓國腳身穿藍色襯衫與白色外套，搭配粉紅色領帶於關西機場現身。

北韓男足首戰將在16日於愛知縣刈谷市迎戰中國男足。

前一次有北韓選手進入日本是2024年3月的事情，他們當時為了世界盃足球賽亞洲區第二輪資格賽而訪日；這次的代表團預料是1985年以來，規模最大的訪日北韓國手團。

旅日朝鮮人總聯合會（簡稱朝鮮總聯）的相關人士昨天在機場迎接這些選手。

日本政府以北韓推動開發核武與飛彈為由，原則上禁止北韓籍人士入境，以制裁北韓，不過國際性體育賽事則為例外。

相當於日本政府發言人的內閣官房長官木原稔，昨天下午表示，「根據大會主辦單位『亞洲奧林匹克理事會』（Olympic Council of Asia, OCA）的憲章，規定主辦國不能拒絕訪問。此外，考量到透過體育促進國際交流的特殊性，並參考過去類似案例後，政府判斷這次屬於可例外允許入境的特殊情況。」

他也指出，日本仍持續現有的制裁，原則上禁止北韓籍人士入境，「這項措施並未改變」。

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