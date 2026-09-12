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亞運男籃／陳盈駿29分苦撐、高柏鎧又犯滿 中華隊3分飲恨伊朗

聯合新聞網／ 綜合報導
中華隊力戰四節以3分差飲恨伊朗。圖截自愛爾達體育家族
中華隊力戰四節以3分差飲恨伊朗。圖截自愛爾達體育家族

中華男籃亞運分組賽首戰驚險擊敗約旦，歷經一天短暫休息後，今天繼續迎戰強敵伊朗。陳盈駿奮力攻下29分4助攻，中華隊也一度在第三節拉開兩位數分差，但面臨伊朗的體型優勢，加上高柏鎧第四節提前犯滿畢業，中華隊最終無力回天，以69比72飲恨，無緣提前拚下8強門票。

首節比賽雙方進攻狀態都不太理想，中華隊三分球7投僅1中，但伊朗也好不到哪去，6次出手命中1球，團隊命中率更低至24%，中華隊則是在陳盈駿和高柏鎧的內外聯手之下，取得17比13領先。

不過中華隊的攻勢在第二節面臨到伊朗強化防守，一度4分鐘沒有分數進帳，反被對手趁機超前，半場打完陷入1分落後。中華隊前兩節在禁區還是能和伊朗對抗，籃板球多抓一個，甚至還獲得10次罰球機會，遠高於伊朗的4次。陳盈駿拿下全隊最高11分，高柏鎧則有7分進帳。

易籃再戰後，陳盈駿和高柏鎧積極搶攻，合力攻下11分，胡瓏貿、游艾喆和林庭謙也有適時外線支援，中華隊重新掌握主動權，分數一舉拉開到10分差。伊朗在第三節後段防守更加強硬，加上犯規優勢頻頻走上罰球線，又接連命中三分球，中華隊進攻陣腳大亂，伊朗迅速追到僅有1分差。

陳盈駿（左）攻下全場最高29分。聯合報系資料照 陳正興
陳盈駿（左）攻下全場最高29分。聯合報系資料照 陳正興

在伊朗的進逼之下，第四節中華隊的進攻還是仰賴陳盈駿苦撐，伊朗在進行到7分26秒時靠著一記三分打超前比分；中華隊兩大內線主力高柏鎧和胡瓏貿都陷入4犯麻煩，也讓禁區攻防面臨極大壓力。陳盈駿上演驚天「四分打」，中華隊重新要回領先優勢，游艾喆也命中三分球，伊朗頻頻攻入籃下雙方陷入膠著狀態。

比賽最後1分54秒，雷蒙恩兩罰命中，中華隊取得67比66領先；然而高柏鎧一回到場上就被吹了5犯畢業，伊朗靠著罰球再度超前。中華隊接連3波進攻未果，伊朗回頭禁區得手。陳冠全在剩下35.7秒中距離命中，雙方差距縮小到1分；但馬哈迪（Jafari Mahdi）強勢突破進球，伊朗拉開3分差。陳盈駿操刀最後一擊，可惜球彈眶而出，中華隊飲恨。

陳盈駿拳場20投8中獲得29分4助攻，高柏鎧第四節幾乎沒太多上場機會，9投5中得到12分7籃板；林庭謙8分6籃板，胡瓏貿7分，游艾喆6分10助攻。伊朗陣中以賈姆希迪（Mohammad Jamshidi）18分為最高，馬哈迪11分6籃板5助攻。

中華隊和伊朗目前戰績都是1勝1敗，明天分組賽最後一戰將在台灣時間中午12點迎戰卡達，這也是攸關8強門票的重要戰役。

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