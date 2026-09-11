亞運男籃／中華男籃爆後勤爭議 運動部要求籃協慎處理對外發言

中華男籃隊昨天在名古屋亞運分組賽擊敗約旦隊，為我國代表團奪下本屆賽事首勝，不過卻也爆發助理教練與後勤人員因為證件數量問題，必須買票進場的狀況，賽後隊長陳盈駿更透過社群指稱籃協發出不符合事實的聲明，而運動部也在今天聲明，強調已經針對狀況進行釐清和改善，也要求籃協於賽事期間審慎處理對外發言及相關溝通，避免增加選手及團隊額外負擔。

運動部聲明如下：

一、亞運期間，協會除應妥處參賽事務外，對於代表隊行政聯繫、後勤支援及臨時事件處理，亦應有明確之支援及應變機制。本部已請籃協就本次聲明內容與實際現場支援、聯繫狀況等事項釐清並改善。

二、考量目前賽事仍在進行，本部已要求籃協應以維護選手參賽權益及代表隊順利運作為優先，於賽事期間審慎處理對外發言及相關溝通，避免增加選手及團隊額外負擔；並請籃協主動再關心選手的權益，讓選手能專心比賽。