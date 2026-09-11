亞運／重賞下必有勇夫！印尼總統祭出超狂獎勵 每面金牌送30億印尼盾

2026名古屋亞運即將到來，各國為了激勵自家運動員奪牌士氣，紛紛提出超吸睛「重賞」。印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）日前也宣布，選手拿下金牌就能夠得到30億印尼盾（約台幣539萬元）獎金，並且不是「算人頭」，而是每面金牌都能得一次獎金。

名古屋亞運9月19日登場，男籃項目甚至已經在昨天開戰，各國也進入最後衝刺，其中印尼代表團派出430名精銳參賽。而普拉伯沃在親自為代表團授旗時，就拋出這項瘋狂的獎金方案。他承諾只要印尼選手站上最高頒獎台，就能直接入袋30億印尼盾，並霸氣表示「我們絕對不吝嗇，有人能為國家帶回好成績，就該給予最好獎勵！」

事實上，印尼政府對國際賽事的關心並不是個案，除了本次亞運奪牌的超高獎金，前一屆賽事甚至直接祭出「奪金送房」方案，普拉伯沃期盼透過實質獎勵，最大化激發國手的奪牌野心。

至於得到銀、銅牌的選手以及教練團等幕後人員也不會被冷落，除了納入獎勵體系，印尼政府也承諾加快獲獎人員的職業晉升通道，讓健兒們在賽場外也能擁有穩定保障。