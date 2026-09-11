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亞運卡巴迪／理事長發加菜金以及允諾奪牌激勵金 盼亞運能再創佳績

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
卡巴迪協會理事長林茂榮特別南下國家訓練中心勉勵兩支代表隊選手、教練和防護員。圖／中華民國卡巴迪協會提供
卡巴迪協會理事長林茂榮特別南下國家訓練中心勉勵兩支代表隊選手、教練和防護員。圖／中華民國卡巴迪協會提供

名古屋亞運即將在19日開幕，連續兩屆奪牌的卡巴迪代表隊預計18日出發，女子隊目標鎖定擊敗印度隊摘下隊史首金，男子隊放在保牌為主。理事長林茂榮今日特別南下國家訓練中心勉勵兩支代表隊選手、教練和防護員，除了頒發加菜金外，更許諾亞運會上奪金選手額外給2000美金、銀牌1000美金、銅牌600美金，選手和教練都有，期盼能激發選手們的鬥志，向目標勇於前進。

卡巴迪女子隊在2018年雅加達亞運會上首度參賽就獲得銅牌，上屆杭州亞運女子隊一路過關斬將，金牌戰25比26、一分之差敗給了卡巴迪最強之國印度，銀恨回國。男子隊上屆首次派隊參賽，即帶回銅牌，雙雙寫下新猷。

本屆名古屋亞運，女子隊憑藉著12年的磨合與默契踏上征途，預賽與斯里蘭卡、尼泊爾和泰國同組，籤運極佳。總教練蔡威暘表示，以目前來看，中華隊的最大敵人依舊是印度，這次所有選手都身強體健、士氣滿滿，加上理事長平日就非常關心選手和教練，因此非常有信心。

蔡威暘強調，這次女子組伊朗和印度在預賽同組，對中華隊而言確實是好消息，預賽階段就能提前摸清印度的實力。

男子隊預賽和印度、韓國、日本以及孟加拉同組，預賽就會遭遇不少難度，但以分組第二晉級應不成問題，若獎牌成色想要更進一步就得更加努力才行，此次日本之行以保牌為主。

理事長林茂榮表示，接下卡巴迪理事長之位最大希望就是將這個運動持續普及在國內各階層，尤其是能進入全中運、大運會和全國運，將卡巴迪運動徹底扎根在學齡層上面。期許這次加菜金和激勵金能鼓舞兩支代表隊的士氣，為中華隊也為個人勇於實現夢想。

2026名古屋亞運 卡巴迪

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