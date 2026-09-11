快訊

下份工作會更好？3星座是例外…不適合常跳槽「恐失去熱情」

美光發史上最高獎酬 台灣員工百萬獎金入袋、產線最高領68個月薪資

人類末日倒數計時？AI 「10年內殺死所有人」的國際預言

聽新聞
0:00 / 0:00

亞運棒球／台韓戰可能掛帥先發 王彥程：期待金牌戰見

聯合新聞網／ 綜合報導
名古屋亞運台韓首戰王彥程可能掛帥先發，他在受訪時也提到，希望台韓大戰在冠軍賽上演。聯合報系資料照
名古屋亞運台韓首戰王彥程可能掛帥先發，他在受訪時也提到，希望台韓大戰在冠軍賽上演。聯合報系資料照

2026名古屋亞運9月19日登場，台灣棒球代表隊21日迎來小組賽首戰，對決國際賽宿命勁敵的衛冕軍南韓，而效力韓職韓華鷹的台灣強投王彥程也被徵召出賽，更有機會在首戰就掛帥先發，他在受訪時也提到，希望台韓大戰也能在冠軍賽上演。

25歲的王彥程以10萬美元（約台幣320萬）年薪，用亞洲外援身分加盟韓華鷹，雖然領著「白菜價」，但卻投出頂級洋將身手，先發出戰22場拿下11勝，主投129.2局防禦率3.75，被外界視為「超高CP值外援」，明年也有機會爭取更高身價合約。

本次亞運王彥程也被徵召，但會在15日先發對戰KT巫師後，再與9日就開始集訓的中華隊會合，且若是按照投1休5的節奏預測，他將有機會在21日於亞運首戰先發登板。對於交手南韓，王彥程在受訪中提到在韓職的經驗能夠幫助對決南韓打者，「但他們也看過、打過我的很多球，所以雙方都彼此了解」。

南韓將挑戰亞運棒球項目5連霸，小組賽與台灣、泰國以及香港分在B組，韓職也將中華隊視為奪冠最大假想敵，對此王彥程希望兩隊能共同晉級超級循環賽，期待金牌上演「台韓大戰」，並與韓華鷹隊友盧施煥、文賢彬交手，「然後所有人都不要受傷，平安回到球隊。」

2026名古屋亞運 棒球 王彥程

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

亞運男籃／床太小、餐廳漏水！韓媒陸媒砲轟貨櫃屋選手村惡劣

名古屋亞運男籃項目率先開打，韓媒和陸媒都指出，花園碼頭貨櫃屋選手村環境惡劣的問題，當地還下起暴雨，導致餐廳漏水的情況。

亞運棒球／台韓戰可能掛帥先發 王彥程：期待金牌戰見

王彥程有機會21日亞運棒球台韓首戰先發，盼台韓共同晉級冠軍賽；他效力韓職韓華鷹，先發22場拿下11勝。

亞運男籃／陳盈駿指聲明不符事實 籃協：賽程落幕再說明始末

名古屋亞運中華男籃昨天在分組賽首戰險勝約旦，不僅拿下首勝，也是今年名古屋亞運我國代表團所有代表隊的首場勝利。不過在贏球的喜悅過程中，卻夾雜中華籃協與球員間針對助理教練與後勤團隊無法入場事件的溝通問題，甚至隊長陳盈駿還在社群上指稱籃協發出不符合事實的聲明，而中華籃協也在今天強調，將先讓球員專注力回到比賽之中，並於賽程落幕後備齊資料說明始末。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。