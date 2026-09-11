亞運棒球／台韓戰可能掛帥先發 王彥程：期待金牌戰見

2026名古屋亞運9月19日登場，台灣棒球代表隊21日迎來小組賽首戰，對決國際賽宿命勁敵的衛冕軍南韓，而效力韓職韓華鷹的台灣強投王彥程也被徵召出賽，更有機會在首戰就掛帥先發，他在受訪時也提到，希望台韓大戰也能在冠軍賽上演。

25歲的王彥程以10萬美元（約台幣320萬）年薪，用亞洲外援身分加盟韓華鷹，雖然領著「白菜價」，但卻投出頂級洋將身手，先發出戰22場拿下11勝，主投129.2局防禦率3.75，被外界視為「超高CP值外援」，明年也有機會爭取更高身價合約。

本次亞運王彥程也被徵召，但會在15日先發對戰KT巫師後，再與9日就開始集訓的中華隊會合，且若是按照投1休5的節奏預測，他將有機會在21日於亞運首戰先發登板。對於交手南韓，王彥程在受訪中提到在韓職的經驗能夠幫助對決南韓打者，「但他們也看過、打過我的很多球，所以雙方都彼此了解」。

南韓將挑戰亞運棒球項目5連霸，小組賽與台灣、泰國以及香港分在B組，韓職也將中華隊視為奪冠最大假想敵，對此王彥程希望兩隊能共同晉級超級循環賽，期待金牌上演「台韓大戰」，並與韓華鷹隊友盧施煥、文賢彬交手，「然後所有人都不要受傷，平安回到球隊。」