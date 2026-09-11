亞運男籃／床太小、餐廳漏水！韓媒陸媒砲轟貨櫃屋選手村惡劣

名古屋亞運男籃項目率先開打，韓媒和陸媒都指出，花園碼頭選手村環境惡劣的問題，當地還下起暴雨，導致餐廳漏水的情況。

據韓媒《JUMPBALL》報導，選手村的貨櫃屋空間狹窄，讓球員非常不舒服，其中一間還是雙人房，對身材高大的籃球員來說非常擁擠。為節省開支，亞運會組委會本屆未興建選手村，而是用大型客輪臨時搭建的木製貨櫃當成住所。

選手住的貨櫃屋外觀。 法新社

南韓男籃住的臨時木製貨櫃有1間雙人房、1間單人房，但雙人房對2名籃球員來說太窄，廁所和浴室也太擁擠，臥室床鋪太接近導致行動不便，床鋪尺寸小，身高超過200公分的球員恐無法舒服躺下休息。

更糟的是，當地下起破紀錄暴雨，選手練球後被困在球場內，貨櫃搭建的選手餐廳漏水。

陸媒也提到相同問題，床鋪僅195公分，通勤要1小時。亞運會組委會搭建貨櫃屋臨時宿舍，容納2400名運動員。另一部分球員住在郵輪，容納約4500人。其餘7000名運動員，分散至5座城市共30多間飯店。