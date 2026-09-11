快訊

陳水扁向陳幸妤道歉！認「誤判趙建銘」親刪2300萬還款條款：爸爸錯看他了

立陶宛超市驚見「台灣芒果水餃」 一票網友崩潰：懂義大利人的感覺了

台灣寶可夢中心開賣16款新品！寶可夢「全系列收藏組」6700元 鐵粉搶買

聽新聞
0:00 / 0:00

亞運男籃／床太小、餐廳漏水！韓媒陸媒砲轟貨櫃屋選手村惡劣

聯合新聞網／ 綜合報導
選手住的貨櫃屋。 法新社
選手住的貨櫃屋。 法新社

名古屋亞運男籃項目率先開打，韓媒和陸媒都指出，花園碼頭選手村環境惡劣的問題，當地還下起暴雨，導致餐廳漏水的情況。

據韓媒《JUMPBALL》報導，選手村的貨櫃屋空間狹窄，讓球員非常不舒服，其中一間還是雙人房，對身材高大的籃球員來說非常擁擠。為節省開支，亞運會組委會本屆未興建選手村，而是用大型客輪臨時搭建的木製貨櫃當成住所。

選手住的貨櫃屋外觀。 法新社
選手住的貨櫃屋外觀。 法新社

南韓男籃住的臨時木製貨櫃有1間雙人房、1間單人房，但雙人房對2名籃球員來說太窄，廁所和浴室也太擁擠，臥室床鋪太接近導致行動不便，床鋪尺寸小，身高超過200公分的球員恐無法舒服躺下休息。

更糟的是，當地下起破紀錄暴雨，選手練球後被困在球場內，貨櫃搭建的選手餐廳漏水。

陸媒也提到相同問題，床鋪僅195公分，通勤要1小時。亞運會組委會搭建貨櫃屋臨時宿舍，容納2400名運動員。另一部分球員住在郵輪，容納約4500人。其餘7000名運動員，分散至5座城市共30多間飯店。

2026名古屋亞運 籃球

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

亞運男籃／陳盈駿指聲明不符事實 籃協：賽程落幕再說明始末

名古屋亞運中華男籃昨天在分組賽首戰險勝約旦，不僅拿下首勝，也是今年名古屋亞運我國代表團所有代表隊的首場勝利。不過在贏球的喜悅過程中，卻夾雜中華籃協與球員間針對助理教練與後勤團隊無法入場事件的溝通問題，甚至隊長陳盈駿還在社群上指稱籃協發出不符合事實的聲明，而中華籃協也在今天強調，將先讓球員專注力回到比賽之中，並於賽程落幕後備齊資料說明始末。

亞運男籃／床太小、餐廳漏水！韓媒陸媒砲轟貨櫃屋選手村惡劣

名古屋亞運男籃項目率先開打，韓媒和陸媒都指出，花園碼頭貨櫃屋選手村環境惡劣的問題，當地還下起暴雨，導致餐廳漏水的情況。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。