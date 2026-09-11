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亞運男籃／陳盈駿指聲明不符事實 籃協：賽程落幕再說明始末

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亞運男籃／陳盈駿指聲明不符事實 籃協：賽程落幕再說明始末

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
陳盈駿還在社群上指稱籃協發出不符合事實的聲明。聯合報系資料照
陳盈駿還在社群上指稱籃協發出不符合事實的聲明。聯合報系資料照

名古屋亞運中華男籃昨天在分組賽首戰險勝約旦，不僅拿下首勝，也是今年名古屋亞運我國代表團所有代表隊的首場勝利。不過在贏球的喜悅過程中，卻夾雜中華籃協與球員間針對助理教練與後勤團隊無法入場事件的溝通問題，甚至隊長陳盈駿還在社群上指稱籃協發出不符合事實的聲明，而中華籃協也在今天強調，將先讓球員專注力回到比賽之中，並於賽程落幕後備齊資料說明始末。

中華男籃這次出征名古屋，卻傳出助理教練與後勤團隊因為證件不足無法進場，必須透過買票方式到場邊觀戰的插曲，儘管中華籃協在昨天與約旦比賽期間試圖透過聲明說明事件始末，但賽後隊長陳盈駿仍也在個人社群直指，「在選手拚命比賽的時候發出與事實不符的聲明，我們能堅持到現在，都是團隊內部互相照顧和扶持，我們現在只想專心比賽。」

在事件持續延燒的情況下，中華籃協今天也再度聲明，「網路言論造成運動部關切、網友氣憤撻伐、複數媒體詢問，籃協有必要說明始末。說明過程中，影響選手比賽心情並非本意。昨晚有跟盈駿經紀人說明來龍去脈，請經紀人幫忙溝通，希望球員理解、緩和情緒、回歸比賽。籃協不再聲明，等比賽結束後，備齊所有相關資訊與文件，再向選手與大眾說明始末。」

2026名古屋亞運 陳盈駿 籃球

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