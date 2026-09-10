亞運棒球／總教練預想最壞場景 點名陳敏賜待命當第3號捕手

名古屋亞運棒球中華隊陣中僅2名捕手，總教練湯登凱預想最壞場景，若需要第3號捕手上場，隊長陳敏賜是優先選擇，朱迦恩也具蹲捕經驗，但是湯登凱說：「希望不要用到。」

亞運棒球24人名單需精打細算，湯登凱今天接受訪問時坦言，投、野手分配思考了很久，「原本想要10名投手、3名捕手，考量到旅外投手的投球限制，決定還是多帶1位投手，內、外野手配置也緊繃，只好選擇少1個捕手。」

正常情況下張翔、蔡瑋泰2名捕手夠用，但難免擔心意外，湯登凱表示，陳敏賜會是萬一有狀況時的蹲捕人選，也想過朱迦恩有蹲捕經驗，但若真要讓他上陣蹲捕，得先徵求母隊統一7-ELEVEn獅隊同意，「畢竟當捕手受傷機率比較高，還是不希望用到。」

朱迦恩雖是捕手出身，但上一次在中華職棒蹲捕已是2020年，朱迦恩談到這點也笑說，自己已經太久沒當捕手，實在是不熟悉，「先不要。希望大家都健健康康，張翔蹲得就很好了。」