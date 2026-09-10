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亞運棒球／打國際賽是榮譽 陳晨威：彌補學生時期沒打過

聯合報／ 記者葉姵妤／高雄即時報導
樂天桃猿外野手陳晨威向中華隊報到。記者劉學聖／攝影
樂天桃猿外野手陳晨威向中華隊報到。記者劉學聖／攝影

2026年愛知‧名古屋亞運會開幕倒數，我國棒球隊目前仍在國訓中心進行最後備戰，5名中職球員今天正式報到展開集訓，其中樂天桃猿隊陳晨威今年繼經典賽後再次為國效力，他說：「打國家隊就是一個榮譽，算是彌補我學生時期沒打過國家隊。」

陳晨威不僅是近年頂級國際賽事的外野固定班底，這次亞運也獲徵召參賽，他坦言，本來沒有特別想過會參與今年亞運，自己也有些意外，「被徵召來打，就用打12強、經典賽的心情，為國家爭取好成績。」

陳晨威指出，打國際賽沒有不好，就是一個榮譽，「算是彌補我學生時期沒有打過國家隊，自己對於國家隊也滿渴望，這幾年因為12強、經典賽獲得很大的肯定。」

今年兩度披上中華隊戰袍，參與兩場等級、陣容不同的國際賽，陳晨威說：「因為是今年第二次了，沒什麼很陌生的感覺，可能只有球員比較陌生，因為業餘球員沒有特別熟悉，但角色來說，算是已經習慣了。」

陳晨威6日在中職比賽中因守備撲接造成左手肘不適，今天一早向中華隊報到，下午投入球隊訓練，他說：「有輕鬆練打，還沒恢復到100%，還有一點緊繃感，但沒有特別不舒服。」

2026名古屋亞運 棒球 陳晨威 國家隊 中華隊

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