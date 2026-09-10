亞運棒球／黃韋盛國家隊初體驗 平野惠一特別提點：想像我隨時在身邊

中信兄弟內野手黃韋盛獲徵召參與今年愛知・名古屋亞運，也是他生涯首次披上國家隊戰袍，與大學時的教頭湯登凱再續前緣。向中華隊報到之前，母隊中信兄弟總教練平野惠一特別向他提點一番，並告訴他「要想像我隨時都在身邊」。

黃韋盛生涯首次入選國家隊就是參與亞運，今天正式加入中華隊集訓，他說：「滿開心也滿緊張，但緊張之餘也是告訴自己，不要那麼放不開，畢竟裡面學長很多都不認識，自己也是第一次打中華隊，比較少遇到。」

過去沒有特別期待過國家隊的機會，黃韋盛表示：「有入選就是肯定，希望自己可以好好把握。」然而因為是「第一次」，他還先詢問兄弟陣中打過國家隊的隊友，包括江坤宇、曾頌恩等人，「他們有分享很多參賽的過程，有些人可能就參加這一次，所以不要做讓自己遺憾的事，大膽去表現。」

不只隊友提供經驗分享，在來中華隊報到之前，兄弟總教練平野惠一也特別把他叫過去，「他要我想像他隨時都在旁邊，如果做不好的話，想像他的臉會在旁邊很臭。」平野還問了要不要給他零用錢？但黃韋盛不好意思地拒絕了。

在球季中把子弟兵送進國家隊，平野惠一對黃韋盛耳提面命，「平野教練也告訴我，穿著中華隊的衣服，也要想像背後是中信兄弟的衣服，不要想要耍帥、做不一樣的，在球隊怎麼打，在這邊就怎麼做，這也是對自己的調整方式。」