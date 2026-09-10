亞運棒球／劉基鴻扛國家隊4棒 最想對決和遇到的都是「古林的朋友」

中華隊在今年愛知名古屋亞運爭取暌違20年的亞運棒球金牌，5名中職球員今天正式報到，其中味全龍隊三壘手劉基鴻也被教練團點名，將扛起中華隊的第4棒，對此他笑說：「不陌生，但是滿困難的。」

劉基鴻2023年參與亞冠賽和亞錦賽時，都曾擔任中華隊第4棒，這次首次參與亞運層級的比賽，今天向中華隊集訓報到第一天，再被欽點扛中心棒次，他說：「謝謝教練，因為是國家隊第4棒，也會有點緊張。」

在球季中暫別母隊為國家隊效力，劉基鴻坦言，「有點想念大家（龍隊隊友），希望他們可以打好、多贏一點。」昨天離隊之前，龍隊總教練葉君璋提醒他要平安回來、加油，至於隊友們說了些什麼？劉基鴻笑說：「他們就跟我說加油，打好一點，打不好不要回來。」

至於在亞運最想對決的投手，劉基鴻點名南韓隊王牌郭彬，「因為他（球速）也剛突破160公里，要丟到160公里不容易，要打到也不容易，滿期待的。」

而被問及過去對郭彬的最大印象時，劉基鴻笑說：「他是古林（睿煬）的好朋友。」接著再被問到，這次參與亞運是否有期待能遇到其他項目的選手，他則點名「舉重女神」郭婞淳，原因依舊是「因為她也是古林的好朋友」。

另一名中職球員、統一獅隊捕手張翔今天被問及最想對決的投手，同樣點名郭彬，原因也是「他是古林的朋友」。

在這次亞運最初名單公布時，包括火腿隊投手古林睿煬、軟銀隊徐若熙都在其中，但兩人之後因傷無緣參賽，劉基鴻無緣再與昔日平鎮高中隊友們同隊，他也直呼有點可惜，「大家都各奔東西，難得可以一起同一隊，就會有聊不完的話，最後就有點可惜。」