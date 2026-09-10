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亞運棒球／遭釋出曾閃過最壞念頭... 劉致榮想證明能健康回到投手丘

聯合報／ 記者葉姵妤／高雄即時報導
劉致榮。 記者葉姵妤 ／攝影
劉致榮。 記者葉姵妤 ／攝影

27歲旅外投手劉致榮因傷兩年沒有登板，今年6月遭紅襪隊釋出，告別6年半的旅美生涯，返台後加入亞運中華隊集訓，並靠好表現遞補進入正選名單。連續兩屆亞運參賽，比起想證明自己的能力，他說：「只想證明我是可以健康地回到投手丘上。」

過去三年因傷勢反覆影響，近兩年在小聯盟沒有出賽紀錄，今天他在亞運媒體日現身，也說明自己先前的傷勢狀況，「肩膀會反覆發炎，拉到比賽強度的時候，可能因為投球機制上的問題，造成肩膀比較多代償，所以常在拉到比賽強度的時候就會復發。」

去年底開始，劉致榮找上日籍強投山本由伸的訓練師矢田修，並接受與山本由伸同一套的「BC訓練」，他說：「跟著矢田老師學習怎麼用新的意識去運用自己的身體，現在都有越來越好。」

僅管傷勢慢慢復原，但紅襪今年6月因戰力考量將他釋出，劉致榮返台後有機會加入亞運培訓隊練習，然而正值人生低谷之中，他也曾閃過一絲放棄的想法，「有一天熱身完東想西想，就有閃過一秒最壞的念頭，『如果亞運沒有正選的話就算了⋯⋯不打了』，就一秒而已，因為我知道自己不可能做出這種事。」

之後劉致榮隨著亞運培訓隊，先在台灣打熱身賽，久違重返投手丘實戰，之後赴日本移地訓練，狀況逐漸調整到位，他自認目前狀態與巔峰時期相比，約已恢復至7成，日前最快球速丟到153公里，「雖然球速比較好，但有些細節上的東西可以再做得好一點。」

亞運中華隊總教練湯登凱指出，劉致榮遭釋出後，一開始跟著培訓隊練習時，狀況確實不太好，「經過調整之後，再到日本移地訓練，速度都有到150公里以上，控球也有70、80%的水準，這幾天觀察下來，又更上一層樓了。」

超過兩年沒有在正式比賽實戰，劉致榮仍盼能有機會透過高強度的對戰投出好表現，爭取持續在國外打拚的機會。至於透過這次亞運證明身手？他倒沒想太多，想要證明自己能健康的回到投手丘上表現，才是他放在第一位的事。

2026名古屋亞運 劉致榮 棒球

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