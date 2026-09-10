亞運棒球／中職球員報到！ 中華隊備妥旅外雙先發+火球後援

備戰愛知名古屋亞運棒球賽，中華隊要力拚暌違20年的金牌，面對最多6場的賽事，中華隊投手安排已有規畫，每場備妥「雙先發」，人選包括旅外投手林昱珉、王彥程、劉致榮、徐翔聖及黃仲翔，後援則交給「火球男」潘文輝及業餘速球男王宇傑、王政浩。

亞運中華棒球隊目前持續在國訓中心進行集訓，5名中職選手今天加入球隊報到。旅外選手則還未現身，其中旅日球員徐翔聖、陽柏翔預計明天抵台加入中華隊，並參與後續的熱身賽。

旅美投手潘文輝、林昱珉直接赴日會合，至於王彥程，黃仲翔，棒協在還針對相關細節與所屬球團交涉中。中華隊總教練湯登凱表示：「全隊最晚在9月18日於名古屋集合。」

依照教練團目前的規畫，關鍵賽事的先發人選預計交給旅外投手，但幾位選手的所屬球團都有給予投球限制，湯登凱坦言確實不太好處理，無論是局數、球數、場數都有相關限制，目前都還在協調當中。

預賽首戰就要迎接「最硬」的台韓大戰，湯登凱指出，與投手教練都有持續討論，目前都有初步構想，但先發人選未定，「想法很簡單，就是把最好的投手壓在第一場。」接著再依第一場的結果，決定後續賽事的投手安排。

至於打線則以中職球員為主、業餘選手為輔，味全龍隊劉基鴻預計扛起中華隊第4棒的重任，朱迦恩、陳晨威則是開路先鋒人選，主戰游擊交給二、游都能守的旅日新秀陽柏翔。

中華隊在亞運棒球賽唯一一面金牌已是2006年多哈亞運，這次仍肩負奪金壓力，湯登凱說：「第一場固然重要，但也不要有太大的壓力，不要因為沒有贏反而影響到後面的戰力。」湯登凱說：「金牌固然是我們的目標，我們不保證能拿到金牌，但保證每場比賽都會盡全力。」