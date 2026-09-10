亞運男籃／陳盈駿關鍵攻防、替補雙槍聯手開砲 男籃最快12日晉8強

名古屋亞運中華男籃隊在今天打頭陣出賽，也是今年中華代表團首支出賽的球隊，在分組賽首戰迎戰約旦隊的比賽中，中華隊雖然在第四節面臨歸化中鋒高柏鎧5犯離場的劣勢，讓約旦有了可趁之機，但比賽最後階段馬建豪、盧峻翔兩位替補連番開砲，以及陳盈駿在倒數34秒的成功防守，也幫助中華隊鎖定勝局，為今年名古屋亞運中華代表團取得開門紅。

過去兩屆亞運都以第4名作收無緣頒獎台的中華男籃，今年在球員徵召上並不順利，不僅台美混血的「賀家兄弟」賀丹、賀博早早就確定不會參賽，精神領袖劉錚與進攻箭頭阿巴西更在集訓階段因傷退訓，儘管補進了陳冠全與瓊斯盃表現亮眼的譚傑龍，厚實禁區戰力，但後場戰力卻相較過去更為吃緊。

尤其這次中華男籃與約旦、伊朗和卡達三支西亞強權分在同組，在三隊身體強度與身高都占有優勢的情況下，對於中華男籃的晉級之路來說可說是困難重重。這也讓總教練圖奇在今天與約旦之戰就做出陣容上的應變，由高柏鎧搭配曾祥鈞以及雷蒙恩出擊，強化高度與身體對抗性，後場則是不動雙衛陳盈駿、林庭謙。

而這套陣容確實也在首戰開打後就有不錯成效，三名鋒線在防守端成功壓制住對手，雙衛則是在進攻端扮演發動機角色，加上替補上陣的馬建豪與盧峻翔也展現隨插即用的火燙手感，在上下半場球隊急需火力支援時適時挺身，以及約旦禁區主力達瓦利（Ahmad Al Dwairi）在首節就發生無碰撞傷退的狀況，緩解了中華隊在禁區的防守壓力，成為中華隊在上半場取得雙位數領先的關鍵。

不過今天中華隊仍是在下半場面臨哨聲考驗，尤其是高柏鎧的幾次防守都出現不利判決，包括在第四節剩下最後7分多鐘時，在與對手無身體接觸的情況下，卻無奈吞下個人第五犯，讓中華隊痛失禁區門神，並成為約旦反攻的契機，在剩下的7分多鐘約旦不斷強攻中華隊油漆區，尤其是雙歸化塔克（Dar Tucker）與布福德（Perrin Buford），以及NBA傳奇中鋒歐拉朱旺（Hakeem Olajuwon）之子阿卜杜拉（Abdullah Olajuwon）持續挑戰中華隊鋒線防守，讓約旦在比賽最後階段追到僅剩3分差距。

但關鍵時刻中華隊球員也展現大心臟表現，先是盧峻翔的兩記高難度三分球命中，加上隊長陳盈駿在倒數34秒捨身製造阿卜杜拉個人第5次犯規，幫助中華隊取得關鍵球權，兩人一攻一守的好表現，也幫助中華隊最終以3分差距驚險取勝。

儘管首場比賽贏的驚險，但中華男籃也用行動證明，即使無法以最佳陣容應戰，但今年仍有重返4強的實力，尤其今天同組另外一場比賽卡達與伊朗打了一場低比分的焦土戰，如下場比賽中華隊出戰伊朗能夠延續手感，加上卡達「助攻」擊敗約旦，中華男籃最快12日就能確定提前取得8強門票，甚至有機會以分組第一名晉級8強。