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亞運男籃／高柏鎧空氣犯規退場 中華男籃3分險勝約旦取開門紅

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亞運男籃／高柏鎧空氣犯規退場 中華男籃3分險勝約旦取開門紅

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
陳盈駿亞運首戰約旦攻下全隊最高16分。圖／中華籃協提供(資料照)
陳盈駿亞運首戰約旦攻下全隊最高16分。圖／中華籃協提供(資料照)

名古屋亞運中華男籃隊今天在分組賽首戰出戰約旦隊，上半場在雙衛陳盈駿林庭謙輪番開砲下取得10分領先，下半場約旦急起直追，甚至在第四節剩下7分多鐘高柏鎧5犯離場後，一度將差距縮小到3分差，但關鍵時刻陳盈駿成功製造約旦進攻犯規，加上約旦最後一擊未能命中，終場中華隊就以83：80險勝，取得開門紅。

中華男籃是這次我國亞運代表團首支出賽的球隊，這次中華男籃與約旦、伊朗、卡達一同落入「死亡之組」，在卡達於首場比賽險勝伊朗的情況下，中華隊今天出戰約旦雖然一路領先但也打得不輕鬆。

中華隊今天排出陳盈駿、林庭謙、雷蒙恩、曾祥鈞、高柏鎧的先發陣容，上半場雙衛陳盈駿、林庭謙就輪番出擊，合力攻下23分，加上替補上陣的盧峻翔、馬建豪也有所建樹，上半場打完中華隊就以46：36領先約旦。

易籃後，高柏鎧在籃下爆扣得手，隨後林庭謙更是完成一次精彩的歐洲步上籃命中，加上替補上陣的陳冠全也在籃下取分，中華隊在第三節仍是保持雙位數領先，但高柏鎧在該節剩下三分多鐘時，也吞下個人本場比賽第4次犯規，只能回到場邊觀戰，也成為中華隊決勝節的隱憂，第三節打完約旦也追到僅剩5分差。

第四節初，中華隊盧峻翔、高柏鎧接連得分後，馬建豪更上演一次快攻雙手爆扣，雙方又回到雙位數分差，不過在比賽剩下7分多鐘時，高柏鎧在未與對方身體接觸的情況下，被吹判一次「空氣犯規」，無奈吞下個人第5犯提前退場。

在高柏鎧提退場後，約旦一度將分差追到6分，但胡瓏貿投進關鍵三分球止血，儘管曾祥鈞與胡瓏貿在高柏鎧退場後仍奮力捍衛禁區，不過約旦仍是不斷強打禁區，並靠著哨聲站上罰球線。

比賽最後3分多鐘，中華隊盧峻翔連續投進兩記高難度三分球，加上林庭謙快攻上籃得手，中華隊在最後2分20秒又取得10分領先，不過約旦又在比賽最後1分16秒追到僅剩3分差距。關鍵時刻陳盈駿製造約旦進攻犯規，在比賽最後34秒取回球權，最終約旦的最後一擊也未能命中，中華隊終場就以83：80險勝，取得分組賽首勝。

中華隊今天以陳盈駿16分、5助攻表現最佳，林庭謙15分、4助攻，盧峻翔與馬建豪則有14分和12分進帳，高柏鎧7分、9籃板，曾祥鈞7分、3籃板，雷蒙恩6分、7籃板、2助攻。

2026名古屋亞運 籃球 高柏鎧 林庭謙 陳盈駿

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