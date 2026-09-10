亞運男籃／陳盈駿、林庭謙輪番開砲 中華男籃半場10分領先約旦

名古屋亞運我國代表團首支登場的代表隊中華男籃隊，今天在分組賽首戰遭遇約旦隊，並排出陳盈駿、林庭謙、雷蒙恩、曾祥鈞、高柏鎧的先發陣容，上半場在陳盈駿、林庭謙攜手攻下23分，替補上陣的馬建豪與盧峻翔也挹注火力下，中華男籃也以46：36領先約旦。

名古屋亞運男籃賽事在今天搶先點燃戰火，其中過去兩屆亞運都以第4名作收的中華男籃，本屆與約旦、伊朗、卡達三支西亞強權分在同組，而今天上午率先登場的分組賽首戰，卡達就以59：53擊敗伊朗收下首勝，至於中華隊則是在首戰遭遇擁有雙歸化球員，包括之前曾來台效力攻城獅的塔克（Dar Tucker）與布福德（Perrin Buford）的約旦。

而今天中華隊也排出了曾祥鈞搭配高柏鎧的雙塔陣容，並在開賽就在禁區內賞給約旦球員一記麻辣鍋，在約旦率先靠著罰球取分後，今天先發上陣的雷蒙恩隨即回敬一記「三分打」為中華隊首開記錄，隨後林庭謙更是補上一記三分球，加上陳盈駿跳投得手、曾祥鈞兩罰俱中，中華隊開賽不到4分鐘就取得10：3領先優勢。

不過約旦也靠著個人單打能力回敬一波8：2的反撲攻勢，但也發生中鋒達瓦利（Ahmad Al Dwairi）無碰撞受傷的狀況，而中華隊則是靠著盧峻翔三分球命中終止得分荒，首節打完中華隊也以17：13領先約旦。

第二節中華隊在林庭謙、馬建豪與盧峻翔火力逐漸加溫下，一度取得9分領先，反觀約旦在傷了禁區大將的情況下仍未找到進攻手感，還讓高柏鎧完成「三分打」，中華隊也一度取得12分領先，加上陳盈駿在第二節後段接連撕裂約旦防線，儘管約旦在該節後段手感也回溫，但上半場打完中華隊仍維持46：36領先。

上半場中華隊雙衛陳盈駿與林庭謙分別攻下12分、3助攻與11分、2助攻，馬建豪與盧峻翔替補上陣也攻下6分。