亞運男籃／男籃助教買票才能進場 籃協坦言事前就知情、門票協會自付

名古屋亞運中華男籃隊在今天進行分組賽首戰迎戰約旦隊，不過賽前卻傳出包括助理教練團與後勤團隊因為證件不足，只能買票進場的狀況。中華籃球協會也在今天作出聲明，強調在前往名古屋前就曾積極爭取兩名助理教練、情蒐人員、防護員及翻譯等五名人員隨隊協助，並持續透過日本籃球協會、中華奧會等相關管道進行聯繫與協調，惟經多方洽詢後，仍未能取得相關證件或票券，並非至比賽前一日才知，而進場門票也將由籃協自行負擔。

中華民國籃球協會聲明

一、本會辦理中華男子籃球代表隊參加本屆亞洲運動會相關事宜，因受賽會主辦單位、代表團員額之規範，教練團及後勤團人員之參加名額、證件種類、進場資格及可進入比賽區域之人數，均有一定限制，並非本會得以自行決定或增加。

二、就代表隊比賽期間板凳區之人員配置，係由總教練依球隊實際需求決定四名可進入板凳區之工作人員。另考量球隊完整後勤需求，本會仍積極爭取兩名助理教練、情蒐人員、防護員及翻譯等五名人員隨隊協助。為此，本會副秘書長早於6月12日即親赴國家運動訓練中心進行協調，並爭取比照杭州亞洲運動會模式，使前揭五名人員得以「後勤團」方式隨隊。

三、其後，本會就前揭後勤團人員於練習及正式比賽期間所需之工作證件、進場證等事項，持續透過日本籃球協會、中華奧會等相關管道進行聯繫與協調，惟經多方洽詢後，仍未能取得相關證件或票券。

四、本會並已於9月2日由副秘書長向前揭五名後勤團人員說明當時協調結果及實際限制，包括目前仍無法取得練習或比賽所需工作證件，且即便請日本籃球協會協助仍尚未購得相關票券。是以，有關相關人員進場受限之情形，並非至比賽前一日始為五位後勤團人員所知。

五、代表隊抵達日本後，本會另接獲中華奧會團本部通知，表示部分其他運動項目曾透過其所屬國際總會取得額外證件。本會於接獲該訊息後，即立即再向國際籃球總會（FIBA）提出詢問及爭取，希望能取得相關工作證件，惟最終仍未獲提供。

六、至9月9日，為使相關助理教練仍得進場掌握比賽及球隊實際情況，始由助理教練於現場購得Lounge區門票，每張票價為日幣25000元，相關費用並由本會負擔。此項購票措施係在前述多次協調未果後，為維持代表隊實際運作所採取之替代及補救措施，並非本會事前未處理相關問題，亦非本會至比賽前一日始知悉相關狀況。

七、惟近日社群媒體帳號「nikejerry」公開發布「中華男籃沒人關心」、「助理教練後勤團要買票進場」、「重點是前一天才知道」等內容，並於貼文中標註運動部長李洋。前揭文字僅呈現最終現場購票之結果，未說明本會自6月起即開始協調後勤團名額及隨隊方式、9月2日已向相關人員說明協調情形，以及其後本會再向FIBA爭取工作證件等重要事實。

八、此類片面呈現，容易使一般社會大眾形成「本會未事前處理國家代表隊後勤需求」、「助理教練至比賽前一日才獲知無法進場」、「本會對中華男籃及教練團欠缺關心或支援」等印象，與本會實際處理經過顯有落差。相關貼文發布後，亦已引發社群媒體上對本會行政處理及代表隊管理之負面評論。本會對此言論十分遺憾，並嚴正抗議。