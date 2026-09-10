亞運棒球／王彥程談身體狀況、何時報到 韓媒：可能上演「C羅對魯尼」

韓職韓華鷹隊台灣左投王彥程昨天繳出6局失1分優質先發，幫助韓華鷹19：3贏球，奪下個人本季第11勝。王彥程接下來將披上中華隊戰袍出征名古屋亞運，可能碰上韓華鷹隊友文賢彬，韓媒《Xports News》形容可能上演「C羅對決魯尼」戲碼。

這是王彥程肺炎復出後第2場先發，賽後受訪時，王彥程談到目前的身體狀況，「我覺得身體已經完全沒問題了，不過站上投手丘後，不管是技術、球速，還是其他數據，我都覺得還可以再提升。」

至於何時向中華隊報導，王彥程表示目前還沒定案，「現在還不知道哪一天要去亞運，所以我還是先好好準備下一場比賽。感覺還可以再投1到2場。」韓華鷹總教練金卿文先前透露，王彥程預計下周完成先發後，再向中華隊報到。

談到亞運可能對上南韓隊，王彥程表示，「就算真的安排我對南韓，我也希望兩隊都可以進入超級循環賽，然後打一場非常精彩的比賽。我還是會照平常的方式去投，最重要的是希望大家都不要受傷，好好把比賽打完。」

王彥程也笑說，感覺隊友文賢彬很想在亞運打他的球，「感覺文賢彬很想打我的球，他平常站中外野，也看過很多次我投球，所以搞不好真的會打得不錯。我已經很久沒打國家隊比賽，而且國際賽是短期決戰，緊張度應該會非常高。」

韓媒形容，王彥程亞運對決韓華鷹隊友的情境，讓人聯想到2006年世界盃足球賽，曼聯兩大王牌C羅（Cristiano Ronaldo）與魯尼（Wayne Rooney）正面交鋒的戲碼。兩人分別代表葡萄牙與英格蘭在國際賽交手，發生不少衝突。「隊友變對手」的類似戲碼，可能在本屆亞運上演。