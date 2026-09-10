快訊

牛奶其實不健康？醫稱骨折、死亡風險增 網揪關鍵：別當水喝

連32個月負成長！台灣新生兒8月僅7492人 今年前8個月較去年少逾1.1萬

聽新聞
0:00 / 0:00

亞運棒球／王彥程談身體狀況、何時報到 韓媒：可能上演「C羅對魯尼」

聯合新聞網／ 綜合報導
王彥程。圖／擷取自韓華鷹IG
王彥程。圖／擷取自韓華鷹IG

韓職韓華鷹隊台灣左投王彥程昨天繳出6局失1分優質先發，幫助韓華鷹19：3贏球，奪下個人本季第11勝。王彥程接下來將披上中華隊戰袍出征名古屋亞運，可能碰上韓華鷹隊友文賢彬，韓媒《Xports News》形容可能上演「C羅對決魯尼」戲碼。

這是王彥程肺炎復出後第2場先發，賽後受訪時，王彥程談到目前的身體狀況，「我覺得身體已經完全沒問題了，不過站上投手丘後，不管是技術、球速，還是其他數據，我都覺得還可以再提升。」

至於何時向中華隊報導，王彥程表示目前還沒定案，「現在還不知道哪一天要去亞運，所以我還是先好好準備下一場比賽。感覺還可以再投1到2場。」韓華鷹總教練金卿文先前透露，王彥程預計下周完成先發後，再向中華隊報到。

談到亞運可能對上南韓隊，王彥程表示，「就算真的安排我對南韓，我也希望兩隊都可以進入超級循環賽，然後打一場非常精彩的比賽。我還是會照平常的方式去投，最重要的是希望大家都不要受傷，好好把比賽打完。」

王彥程也笑說，感覺隊友文賢彬很想在亞運打他的球，「感覺文賢彬很想打我的球，他平常站中外野，也看過很多次我投球，所以搞不好真的會打得不錯。我已經很久沒打國家隊比賽，而且國際賽是短期決戰，緊張度應該會非常高。」

韓媒形容，王彥程亞運對決韓華鷹隊友的情境，讓人聯想到2006年世界盃足球賽，曼聯兩大王牌C羅（Cristiano Ronaldo）與魯尼（Wayne Rooney）正面交鋒的戲碼。兩人分別代表葡萄牙與英格蘭在國際賽交手，發生不少衝突。「隊友變對手」的類似戲碼，可能在本屆亞運上演。

2026名古屋亞運 棒球 中華隊 王彥程

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

MLB／李灝宇單季出賽破百台將第一人 得33分超越張育成2021年紀錄

老虎、雙城隊本季最後一次交手，旅美好手李灝宇擔任老虎先發2棒二壘手，全場5次打擊雖未揮出安打，但獲得3次保送、跑回兩分，單季得33分寫下大聯盟台灣球員新紀錄，老虎終場7：2獲勝，主場系列賽2勝1敗。

MLB／大谷近7戰第6次缺席 羅伯茲後悔當初應直接放傷兵名單

道奇隊今天將在主場紅人隊進行3連戰最後一戰，挑戰7連勝紀錄，推出山本由伸登板先發，賽前公布先發打線，大谷翔平未在其中，已是近7戰第6次，仍有進入傷兵名單的可能性。

讓楚奧特喊「我好興奮阿」！ 天使新老闆買球隊專門點石成金

洛杉磯天使隊連續12年無緣季後賽後，房地產大亨Stan Kroenke以40億美元買下球隊，外界關注其專業治理能否重振戰績。

中職／前4名球隊都有人去打亞運 樂天爭冠少了陳晨威最傷

亞運棒球24人名單公布，中職前4名球隊共5人入選，將缺席至少15場賽事；樂天少了主力陳晨威，攻守影響最大。

棒球／日職唯一3千安張本勳辭世享壽86歲 曾給王柏融高度評價

日本傳奇球星張本勳辭世，享壽86歲。張本勳生涯累積3085安，是日本職棒唯一生涯3000安的球員，退休後轉任球評，以毒舌風格聞名。

美網／連三場直落三 澤瑞夫闖4強超越德國傳奇紀錄

列美網頭號種子的德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev），挺過前兩輪五盤大戰考驗後愈打愈順，今天8強賽碰荷蘭范德贊舒爾普（Botic van de Zandschulp）再度打出主宰表現，以6：2、7：5、6：1搶下最後一張四強門票，這場勝利也讓他超越德國傳奇貝克（Boris Becker）紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。