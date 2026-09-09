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亞運／郭婞淳、陳念琴、唐嘉鴻領軍突破 啟程旗下好手出戰名古屋

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
選手出發前啟程國際運動行銷特地準備「突破禮盒」給予祝褔。圖／啟程國際運動行銷提供
選手出發前啟程國際運動行銷特地準備「突破禮盒」給予祝褔。圖／啟程國際運動行銷提供

2026愛知名古屋亞洲運動會於9月正式登場，啟程國際運動行銷旗下選手將代表中華隊出戰舉重、拳擊、體操、田徑及籃球等項目，包含郭婞淳陳念琴唐嘉鴻、簡子傑、謝元愷、陳盈駿、陳冠全、林庭謙、雷蒙恩與彭詩晴等人。面對亞洲最高層級的競技舞台，啟程此次以「突破（Breakthrough）」為核心溝通主題，從選手各自的運動歷程出發，記錄他們在賽場內外持續挑戰自我的過程。

啟程國際運動行銷指出，「突破」並不只存在於成績被刷新或站上頒獎台的時刻，對運動員而言，真正需要跨越的界線，有時來自傷勢與身體狀態，或是對自身能力的重新定義。此次企劃以「突破」串起不同項目的選手故事，希望除了呈現比賽結果之外，也能忠實傳達運動員走到亞運舞台的堅持及故事。

「舉重女神」郭婞淳歷經傷勢與身體狀態調整，再次回到熟悉的舉重台，面對過往成績與期待，她坦言：「高峰、低潮我都走過了。」面對許多後起之秀，郭婞淳以「慢慢來比較快」提醒自己專注當下，一步一步找回節奏，也在傷後重新挑戰重量的過程中，突破不同層面的「壓制」。

走過低潮的「拳擊女王」陳念琴，在找回比賽狀態後，以不同的心境回到賽場。「運動員不能很單純地只是為了拳擊而戰。」對她而言，拳擊早已與生命經驗交織在一起，「突破擊限」不只是場上的攻防，更是一次次與自己對話，面對亞運，她也將全力迎接每一場對決。

2018年雅加達亞運曾是「亞洲貓王」唐嘉鴻體操生涯的重要高峰，經歷傷勢與漫長調整後，再次站上亞運舞台，「每一次不管是什麼比賽，其實都是在突破自己。」唐嘉鴻將帶著「突破巔峰」的信念，再次挑戰亞洲最高殿堂。而15歲起便赴日本訓練的簡子傑，近年屢破全國紀錄，生涯初次出戰亞運、挑戰1500公尺，將「突破既成」化為超越自我既定想像的機會；謝元愷也迎來生涯首場亞運賽事，110公尺跨欄賽道上的一道道欄架，將成為他「突破界線」、挑戰自我的賽場。

男子籃球由陳盈駿、陳冠全、林庭謙、雷蒙恩組成，女子籃球則有彭詩晴代表出征，來自不同世代與成長背景的球員，共同為同一個目標努力。「突破世代」不只是球員經驗的傳承，也是不同世代彼此學習、共同成長的過程，透過場上的合作與磨合，凝聚團隊力量。

為延續「突破」主題，啟程為參賽選手準備「突破禮盒」，包含突破Tee、LED燈箱、底片叔叔客製化即可拍及專屬故事卡，在選手出發前送上祝福，與選手一同征戰。啟程也於賽前推出系列社群內容，以選手個人視覺、口號影片及故事內容呈現不同運動員的突破歷程，並以「黃金界線（The Golden Line）」作為視覺延伸，象徵每個人在賽場與人生中所面對的阻礙。企劃期間同步推出「輪到你突破了」社群活動，邀請大眾以「#我的黃金界線」分享屬於自己的突破故事。

啟程國際運動行銷表示，運動員的生涯並非只由勝負與成績定義，每一次站上國際賽場，背後都累積長時間的訓練、調整與選擇，「突破」之所以成為此次企劃的核心，是希望回到運動員最真實的狀態，不預設突破必須以何種形式發生，也不以單一結果定義成功。無論是重新挑戰重量、從傷勢中找回狀態，或是在不同世代之間建立新的默契，每一段持續前進的歷程，都值得被看見。期待與關注運動的大眾一同見證每位選手在自己的賽場上，寫下屬於自己的「突破」篇章，也邀請大家透過「輪到你突破了」活動，一起為即將出征的中華隊選手加油。 

啟程選手團體視覺。圖／啟程國際運動行銷提供
啟程選手團體視覺。圖／啟程國際運動行銷提供

2026名古屋亞運 郭婞淳 唐嘉鴻 陳念琴 林庭謙 中華隊

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