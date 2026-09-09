亞運／名古屋破紀錄豪雨 約400名選手一度撤離住宿地

第20屆亞運即將登場，賽事東道主愛知縣名古屋昨晚遭遇破紀錄暴雨，造成約400名亞運選手一度被迫撤離住宿地。亞運的媒體中心一樓也受到影響，局部區域淹水。

法新社報導，名古屋市昨天觀測到時雨量104.5毫米，創下當地觀測史新高。市府因此曾指示局部地區民眾撤離。

這屆亞運沒有專設選手村，主辦單位改以遊輪、臨時木造貨櫃屋及飯店作為住宿設施。

亞運將於9月19日舉行開幕式，但部分項目會提前登場。這屆亞運預計集結1萬7000名選手及官員參加，人數甚至多於奧運。

管理名古屋港的官員告訴法新社，有上百名亞運選手一度撤離到名古屋港花園埠頭，而當地設有多間臨時木造貨櫃屋。

這名官員也表示，撤離指示約2小時後解除，這些選手隨即回到原本的住宿地點。

「讀賣新聞」與「朝日新聞」報導，亞運組織委員會表示，包含選手在內約400人，昨晚一度從名古屋市港區的住宿設施等地撤離；由於位在港區的媒體中心一樓局部淹水，媒體一度上樓避難。這次賽會的媒體中心位在名古屋市國際展示場。

名古屋電視台報導，名古屋市政府目前研判，昨天的豪雨不會影響比賽舉行。

受到暴雨影響，名古屋市的地下鐵及公車昨天一度癱瘓。日本氣象廳昨天曾對當地的庄內川，發布警戒程度最高的氾濫警戒資訊。

名古屋市政府也呼籲，要持續高度警戒低窪地區淹水，以及河川水位上漲。