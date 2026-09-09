快訊

半導體風雲／從修冰箱到台積供應鏈 華懋30年淬鍊VOCs

託付朋友顧狗竟成死別！男子收完錢「轉頭把毛孩丟屋頂挨餓」飼主自責崩潰

甜甜價沒了？換10萬日圓多花920元 國銀解析走勢：可能再升

聽新聞
0:00 / 0:00

亞運／名古屋破紀錄豪雨 約400名選手一度撤離住宿地

中央社／ 東京9日綜合外電報導
一輛汽車行駛在因暴雨而淹水的名古屋道路上，背景可見愛知-名古屋亞運會的廣告橫幅。路透 路透
一輛汽車行駛在因暴雨而淹水的名古屋道路上，背景可見愛知-名古屋亞運會的廣告橫幅。路透 路透

第20屆亞運即將登場，賽事東道主愛知縣名古屋昨晚遭遇破紀錄暴雨，造成約400名亞運選手一度被迫撤離住宿地。亞運的媒體中心一樓也受到影響，局部區域淹水。

法新社報導，名古屋市昨天觀測到時雨量104.5毫米，創下當地觀測史新高。市府因此曾指示局部地區民眾撤離。

這屆亞運沒有專設選手村，主辦單位改以遊輪、臨時木造貨櫃屋及飯店作為住宿設施。

亞運將於9月19日舉行開幕式，但部分項目會提前登場。這屆亞運預計集結1萬7000名選手及官員參加，人數甚至多於奧運。

管理名古屋港的官員告訴法新社，有上百名亞運選手一度撤離到名古屋港花園埠頭，而當地設有多間臨時木造貨櫃屋。

這名官員也表示，撤離指示約2小時後解除，這些選手隨即回到原本的住宿地點。

「讀賣新聞」與「朝日新聞」報導，亞運組織委員會表示，包含選手在內約400人，昨晚一度從名古屋市港區的住宿設施等地撤離；由於位在港區的媒體中心一樓局部淹水，媒體一度上樓避難。這次賽會的媒體中心位在名古屋市國際展示場。

名古屋電視台報導，名古屋市政府目前研判，昨天的豪雨不會影響比賽舉行。

受到暴雨影響，名古屋市的地下鐵及公車昨天一度癱瘓。日本氣象廳昨天曾對當地的庄內川，發布警戒程度最高的氾濫警戒資訊。

名古屋市政府也呼籲，要持續高度警戒低窪地區淹水，以及河川水位上漲。

亞運 2026名古屋亞運

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

名古屋暴雨一度癱瘓地下鐵 逾200輛車遭殃

名古屋亞運19日登場！李洋親赴督陣：精進後勤團隊 備戰2028奧運

亞運／名古屋亞運參加人數暴增 組委會與亞奧會磋商縮減

名古屋暴雨狂灌！健身房遭洪水灌入 網曝現場驚險畫面：差點沒命

相關新聞

亞運棒球／林昱珉、劉致榮再次披掛上陣 中華隊拚金首戰遇大魔王

為組成能衝擊金牌的最佳陣容，亞運中華棒球隊最終廿四人參賽名單直到本周才拍板定案，找來七名旅外選手助拳，加上五名中職野手搭配十二名業餘好手，力抗日本南韓，爭暌違廿年的亞運金牌。

亞運項目本屆大洗牌 中華隊迎雙位數奪金保衛挑戰

名古屋亞運將於十九日開幕，我國好手已陸續啟程最後備戰，中華代表團在上屆杭州亞運奪下十九面金牌，追平單屆最多金紀錄，不過合計進帳九金的滑輪溜冰、橋藝、圍棋，本屆亞運都未舉辦，部分傳統「獎牌庫」優勢不若以往，挑戰連續五屆雙位數奪金紀錄，期待新興項目崛起與既有強項突破。

亞運／名古屋破紀錄豪雨 約400名選手一度撤離住宿地

第20屆亞運即將登場，賽事東道主愛知縣名古屋昨晚遭遇破紀錄暴雨，造成約400名亞運選手一度被迫撤離住宿地。亞運的媒體中心...

前進名古屋亞運 圖解中華隊關鍵數字、隊史之最

名古屋亞運將於19日開幕，我國好手已陸續啟程最後備戰，中華代表團在上屆杭州亞運奪下19面金牌，追平單屆最多金紀錄，不過合計進帳9金的滑輪溜冰、橋藝、圍棋，本屆亞運都未舉辦，部分傳統「獎牌庫」優勢不若以往，挑戰連續5屆雙位數奪金紀錄，期待新興項目崛起與既有強項突破。

台灣大助力亞運…家族16人入選創新高 獎金再加碼

二○二六年愛知．名古屋亞洲運動會將於九月十九日登場，台灣大哥大長期培育的「台灣大哥大運動家族」共有十六位選手取得參賽資格，較上屆增加四位、創歷屆新高。台灣大昨日於中華代表團授旗典禮宣布亞運應援行動，董事長蔡明忠將提供運動家族選手奪牌獎金，金牌五十萬元、銀牌卅萬元、銅牌廿萬元。

亞運授旗典禮「麟洋再相會」成焦點 羽球男團喊奪金！

名古屋亞運中華代表團授旗典禮昨天在高雄國家運動訓練中心舉行，賴清德總統親自將國旗、代表團團旗授予中華奧會主席蔡家福和代表團總領隊廖裕輝，上屆杭州亞運打下中華羽球隊唯一獎牌的李洋，以運動部部長身分將象徵傳承和祝福的「必勝御守」，轉交總統送到昔日奧運金牌搭檔王齊麟手中，他也設定再度站上頒獎台的目標，希望超越李洋亞運生涯三度奪牌紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。