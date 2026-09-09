老將新秀世代傳承！曾雅妮、謝淑薇「雙后」回歸 再批國家隊戰袍

中華代表團共有四百八十二名選手出征名古屋亞運、參賽卅八個運動種類，年紀最小的滑板小將辜泳諺年僅十二歲，四十五歲的射擊女將林怡君則要迎接個人第八屆亞運征途；世界排名曾登世界第一的高球「微笑球后」曾雅妮，網球曾登女雙「世界球后」的七座大滿貫女雙冠軍謝淑薇也再披國家隊戰袍，成為名古屋亞運焦點。

今年亞運新星輩出，滑板有十二歲的辜泳諺，游泳有十三歲的女將何康婗，寫下隊史最年輕亞運國手紀錄；年僅十七歲的「跆拳道甜心」王婕菱，四月世青賽先踢下二連霸，五月亞錦賽也帶回金牌，首度出征亞運備受期待。

中華代表團「青春風暴」外，不定向飛靶射擊名將林怡君自一九九八年曼谷亞運首度參賽，二○○六年多哈亞運奪銅，二○一八年雅加達亞運混雙摘銀，今年將迎接第八次亞運旅程，寫下中華代表團參賽紀錄，也要追逐個人第三面亞運獎牌。

邁入不惑之年的網壇代表人物謝淑薇，女雙排名曾高居世界第一，亞運前的美網仍展現競爭力，昨打下亞運隊友詹皓晴後已經晉級女雙最後八強。謝淑薇上度參加亞運已是二○一四年仁川亞運，當時女團摘金、女雙奪銀，暌違十二年再戰亞運將攜手葛蘭喬安娜，展現「百搭天后」身手。

多哈亞運是高球「微笑球后」曾雅妮的亞運初體驗，相隔廿年再成亞運國手，今年將攜手徐薇淩、錢珮芸挑戰頒獎台。