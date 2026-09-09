亞運棒球／湊齊最強陣容 中華棒球隊拚金 首戰遇上大魔王

為組成能衝擊金牌的最佳陣容，亞運中華棒球隊最終廿四人參賽名單直到本周才拍板定案，找來七名旅外選手助拳，加上五名中職野手搭配十二名業餘好手，力抗日本南韓，爭暌違廿年的亞運金牌。

棒球在一九九四年列入亞運正式項目後，中華隊僅在二○○六年多哈亞運拿過金牌，當年陣容以八名旅外球員、十二名中職選手搭兩名業餘球員，在金牌戰以八比七逆轉日本奪金，打下歷史性時刻。

南韓在接下來四屆賽事締造四連霸，中華隊在二○一○年廣州、二○一四年仁川、上屆杭州亞運都獲銀牌，二○一八年雅加達則是銅牌，本屆最大對手依舊是南韓。

本屆南韓陣容以廿五歲以下球員為核心，球速可達一六○公里的廿七歲「火球男」郭彬扛起王牌投手，野手則有包括本季在韓職已敲四十轟的金倒永，以及擁有經典賽資歷的強打文保景、文賢彬、金周元、盧施煥。

上屆中華隊在金牌戰以○比二不敵南韓，兩名旅美投手表現出色，左投林昱珉先發五局失兩分，送出五次三振，劉致榮後援四局無失分，飆六次三振，但未獲隊友火力挹注。

本屆林昱珉、劉致榮再次披掛上陣，效力費城人隊的潘文輝、今年轉戰韓職投出佳績的左投王彥程也是連兩屆參賽，投手群另有兩名廿歲的旅外生力軍，包括效力日職養樂多隊的右投徐翔聖，及美職響尾蛇隊黃仲翔。

中職五名野手加上日職內野手陽柏翔的加入，也盼補足團隊攻守戰力。統一獅隊張翔預計扛主戰捕手任務，業餘重砲陳敏賜與味全龍隊劉基鴻、中信兄弟隊黃韋盛、樂天桃猿隊陳晨威、獅隊朱迦恩共組攻擊中樞。

中華隊廿一日首戰就和預賽同組的南韓交手，接著對戰泰國、香港，取分組前二晉級超級循環賽，之後有望與社會人隊菁英組成的地主隊日本交手，爭取前進獎牌戰，金牌戰將在廿七日登場。