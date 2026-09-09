亞運授旗典禮國手齊聚！羽球受厚望 「麟洋再會」成焦點

名古屋亞運中華代表團授旗典禮昨天在高雄國家運動訓練中心舉行，賴清德總統親自將國旗、代表團團旗授予中華奧會主席蔡家福和代表團總領隊廖裕輝，上屆杭州亞運打下中華羽球隊唯一獎牌的李洋，以運動部部長身分將象徵傳承和祝福的「必勝御守」，轉交總統送到昔日奧運金牌搭檔王齊麟手中，他也設定再度站上頒獎台的目標，希望超越李洋亞運生涯三度奪牌紀錄。

中華羽球隊近年表現亮眼，二○一八年雅加達亞運締造隊史最佳成績一金一銀二銅，上屆杭州亞運雖只有李洋、王齊麟打下男雙銅牌，但今年包括周天成、林俊易、混雙葉宏蔚／詹又蓁都在巡迴賽一千分等級的大賽打下冠軍，亞運前的世錦賽也奪下兩面銅牌，本屆亞運備受期待。

羽球隊總教練劉佳城喊出「男團奪金」，他指目前國手狀況不錯，出征前進入最後調整階段。

名古屋亞運羽球賽團體賽二十日起開打，個人賽二十五日點燃戰火，劉佳城設定目標不只要超越上屆成績，男團更以金牌為目標，他說：「前二種子應該是中國和印尼，我們目前是第三種子，日本第四。中國近況不是很好，我們對日本、印尼都是五五波，就看抽籤結果。」

本屆國手包括王齊麟、周天成、王子維、李哲輝都是二○一八年雅加達亞運男團銅牌成員，卅六歲的小天今年更接連打下中國賽冠軍、世錦賽銅牌，李哲輝／楊博軒是世錦賽男雙銅牌得主，林俊易和葉宏蔚／詹又蓁在全英公開賽登頂，個人賽都有奪牌競爭力。