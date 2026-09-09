台灣大助力亞運！家族16人入選創新高 獎金再加碼

二○二六年愛知．名古屋亞洲運動會將於九月十九日登場，台灣大哥大長期培育的「台灣大哥大運動家族」共有十六位選手取得參賽資格，較上屆增加四位、創歷屆新高。台灣大昨日於中華代表團授旗典禮宣布亞運應援行動，董事長蔡明忠將提供運動家族選手奪牌獎金，金牌五十萬元、銀牌卅萬元、銅牌廿萬元。

本屆十六位選手包括舉重郭婞淳、陳冠伶；桌球林昀儒、鄭怡靜、郭冠宏；柔道楊勇緯；高球徐薇淩、曾雅妮；體操丁華恬、李智凱、唐嘉鴻；拳擊黃筱雯、林郁婷、陳念琴；網球許育修，以及霹靂舞孫振。

蔡明忠表示，運動員站上國際舞台，每一次獲勝與突破，不只是個人成就，更能激勵全國上下，也讓世界更明確感受到台灣競爭力。因此台灣大一直努力在運動員成長階段提供穩定支持，讓更多台灣選手走得更遠、站上更大舞台。

台灣大自二○○三年投入體育發展、成立「台灣大哥大運動家族」，廿三年來陪伴不同世代選手成長。高球好手徐薇淩二○一八年加入，合作已超過八年，是家族中合作時間最長的選手；十三歲即加入家族的桌球好手郭冠宏，如今十七歲，也首度代表國家隊出征亞運。

台灣大同步於官方Facebook、Instagram、YouTube推出應援影片「我們，都在等一個你」，記錄選手備戰期間彼此鼓勵、分享壓力與期待的時刻。