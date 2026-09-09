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亞運項目本屆大洗牌！我想保雙位數金牌 這幾項最有希望

聯合報／ 記者劉肇育／專題報導
賴清德總統出席名古屋亞運代表團授旗典禮，為台灣選手加油。記者劉學聖／攝影
賴清德總統出席名古屋亞運代表團授旗典禮，為台灣選手加油。記者劉學聖／攝影

名古屋亞運將於十九日開幕，我國好手已陸續啟程最後備戰，中華代表團在上屆杭州亞運奪下十九面金牌，追平單屆最多金紀錄，不過合計進帳九金的滑輪溜冰、橋藝、圍棋，本屆亞運都未舉辦，部分傳統「獎牌庫」優勢不若以往，挑戰連續五屆雙位數奪金紀錄，期待新興項目崛起與既有強項突破。

中華代表團在杭州亞運拿下十九金廿銀廿八銅，金牌數追平一九九八年曼谷亞運，六十七面獎牌位居史上第二，獎牌榜排名第六也是近六屆新高；不過杭州亞運延期一年舉行，與前年巴黎奧運僅相隔一年，大大打亂各國選手備戰節奏與參賽意願，加上本屆名古屋選辦項目換血，我國恐怕難以在相同基準上複製佳績。

除了滑輪溜冰、橋藝、圍棋歸零，傳統優勢項目的競爭格局變化同樣令人捏把冷汗，包括上屆奪金的「柔道女王」連珍羚、網球女雙好手詹詠然、空手道谷筱霜卸下選手身分，「鞍馬王子」李智凱受到體操新周期規範，表現大受影響，過去作為獎牌庫的舉重、跆拳道、射箭在世代交替與各國新秀崛起下，奪金掌握度大幅下降。

但我國在部分傳統與新興項目仍具備衝金本錢，上屆拿下一金二銀二銅的拳擊，「四金釵」林郁婷、陳念琴、黃筱雯將再度出擊，吳詩儀則以陪練身分參與，依舊是衝擊金牌的強項。

暌違八年重返亞運的體操「世界貓王」唐嘉鴻，也將帶著高檔狀態衝擊男子單槓金牌，甚至與狀況回穩的李智凱領軍挑戰男子成隊獎牌；上屆為我國奪下亞運第一百金的「柔道男神」楊勇緯，也將在柔道大國日本挑戰連三屆奪牌紀錄。

在球類運動部分，今年女子網球與高球迎來兩大球后謝淑薇、曾雅妮回歸，能否發揮母雞帶小雞的效果也備受期待；羽球雖然面臨戴資穎高掛球拍、李洋退役的戰力損失，但周天成老而彌堅，今年打出絕佳狀態在中國公開賽封王，有望相隔一屆再度站上男單頒獎台。

棒球、壘球、男子三對三籃球上屆都奪牌，軟式網球近年已成為獎牌庫，我國在球類運動仍有機會再創佳績。

此外，上屆共斬獲四面獎牌的電子競技，英雄聯盟在金牌戰惜敗強敵南韓，今年同樣有坐二望一的實力，男女卡巴迪上屆帶回一銀一銅，站上頒獎台已成為低標，衝擊隊史首金更是全員期待。

中華代表團出征名古屋，關鍵不在死守過往的榮光，而是新舊交替之際的戰略彈性，四百八十二位國手不僅肩負維繫雙位數金牌重任，更是在後疫情與後巴黎奧運時代，為台灣競技體育試驗新陣容與新強項的極限。

2026名古屋亞運 亞運 金牌 圍棋 名古屋 滑輪溜冰 巴黎奧運 陳念琴

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