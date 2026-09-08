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亞運國手遭爆禁藥疑慮 運動部回應：已於8月8日結束停權
名古屋亞運即將在下周點燃戰火，不過今天卻有媒體報導一位亞運隊國手疑似捲入延宕近兩年的運動禁藥結果管理案件，且遲遲未列入禁藥名單。
晚間運動部也進行回應，強調該名選手已於8月8日結束45天的停權處分，不影響今年亞運參賽，對於財團法人中華運動禁藥防制基金會並未依程序公告禁賽名單，運動部也要求提出改善說明。
運動部聲明如下：
一、經洽財團法人中華運動禁藥防制基金會（下稱基金會）說明，本案於113年間採樣後，由基金會將檢體送交實驗室進行檢測，其後基金會並未接獲本案不利檢測報告之通知，直至115年3月21日接獲世界運動禁藥管制機構（WADA）通知後，隨即啟動後續調查及結果管理程序。依WADA CODE 第17條規定，運動禁藥違規事件追溯期為十年， WADA 得要求結果管理組織就追溯期內案件，進行結果管理。本案尚在WADA規定期間內，基金會爰配合WADA通知辦理後續結果管理事宜。
二、經查，該名選手自115年6月24日起接受45日停權處分，停權期間已於8月8日屆滿，未涵蓋2026年愛知名古屋亞運賽期。
三、運動禁藥個案之檢測、結果管理及違規認定，應維持其專業性及獨立性，本部不介入個案實體判斷；惟基金會接受政府委辦，其行政作業流程及公共經費執行仍應接受本部監督。針對媒體所關切之案件處理時序、通知程序及相關行政管理事項，本部已請基金會提出相關說明及改善措施。
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