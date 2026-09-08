亞運國手遭爆禁藥疑慮 運動部回應：已於8月8日結束停權

名古屋亞運即將在下周點燃戰火，不過今天卻有媒體報導一位亞運隊國手疑似捲入延宕近兩年的運動禁藥結果管理案件，且遲遲未列入禁藥名單。

晚間運動部也進行回應，強調該名選手已於8月8日結束45天的停權處分，不影響今年亞運參賽，對於財團法人中華運動禁藥防制基金會並未依程序公告禁賽名單，運動部也要求提出改善說明。