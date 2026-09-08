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台灣大運動家族16將征戰亞運 董事長蔡明忠加碼奪牌獎金

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
名古屋亞運即將登場，台灣大長期支持培育的「台灣大運動家族」共有16位選手取得參賽資格，並於今日出席中華代表團授旗典禮。圖／台灣大哥大提供
名古屋亞運即將登場，台灣大長期支持培育的「台灣大運動家族」共有16位選手取得參賽資格，並於今日出席中華代表團授旗典禮。圖／台灣大哥大提供

2026年愛知．名古屋亞洲運動會將於9月19日登場，台灣大哥大長期培育的「台灣大哥大運動家族」共有16位選手取得參賽資格，較上屆增加4位、創歷屆新高，橫跨8大運動項目。台灣大今日於中華代表團授旗典禮宣布亞運應援行動，董事長蔡明忠將提供運動家族選手奪牌獎金，金牌50萬元、銀牌30萬元、銅牌20萬元；並啟動「台灣大勝」全民應援行動，走進16位選手母校，串聯恩師、學弟妹與全民一起為中華代表團集氣。

本屆16位出征選手包括舉重郭婞淳、陳冠伶；桌球林昀儒、鄭怡靜、郭冠宏；柔道楊勇緯；高球徐薇淩、曾雅妮；體操丁華恬、李智凱、唐嘉鴻；拳擊黃筱雯、林郁婷、陳念琴；網球許育修，以及霹靂舞孫振，從奧運名將到新世代選手，共同代表台灣站上亞運賽場。

台灣大哥大董事長蔡明忠表示，運動員站上國際舞台，每一次獲勝與突破，不只是個人成就，更能激勵全國上下，也讓世界更明確感受到台灣的競爭力。因此台灣大哥大一直努力，在運動員的成長階段，提供穩定的支持，讓更多台灣選手走得更遠、站上更大的舞台。

台灣大哥大自2003年投入體育發展、成立「台灣大哥大運動家族」，23年來陪伴不同世代選手成長，今年共有16位台灣大哥大長期支持的選手，代表台灣出征亞運。預祝這些16位選手、以及全體中華隊，都能為我們爭取「台灣大勝」的光榮成績。

高球好手徐薇淩，2018年加入「台灣大哥大運動家族」，合作已超過8年，是家族中合作時間最長的選手，見證台灣大長期陪伴選手的時間廣度。薇淩表示，「長期贊助不只是信任，更是時間累積出的默契。跟台灣大合作一直很自然，我知道他們始終支持我，那股力量就是站上賽場時，知道自己不是一個人。這次亞運，我將拿出最好的表現，用成績回應球迷與台灣大長期的支持。」

霹靂舞選手孫振，是「台灣大哥大運動家族」中代表新興項目的選手，展現台灣大支持運動類型的廣度。孫振表示，「Breaking的背後其實是街頭文化，也是人與人真實的連結。很珍惜台灣大哥大既看見成績，也願意理解背後的文化，這不只是我個人的突破，也代表Breaking在台灣走到新階段。這次出征亞運，希望讓街頭舞者也能站上亞洲最高的競技舞台。」

台灣大陪伴選手從養成階段開始，13歲即加入「台灣大哥大運動家族」的桌球好手郭冠宏，如今已17歲。郭冠宏表示，「當時只覺得球衣上有台灣大的標籤很帥氣，長大後才明白，這份支持讓我在球場上更敢拚。還記得15歲那年參與《Never Give Up》MV拍攝，看著昀儒學長、怡靜學姐奪下榮譽，也讓我想變得更厲害。這次代表國家隊出賽，我會帶著這份支持全力以赴，一起拚出『台灣大勝』！」

台灣大同步於官方Facebook、Instagram、YouTube推出應援影片《我們，都在等一個你》，記錄選手備戰期間彼此鼓勵、分享壓力與期待的真實時刻，以及全力挑戰金牌的決心。台灣大也將前進16位選手母校，邀請陪伴選手成長的恩師與學弟妹集氣，相關影片與花絮將陸續於官方社群公開，串聯隊友、校園與全民祝福，共同拚出「台灣大勝」。

台灣大《我們，都在等一個你》社群應援活動：

■ FB影片活動傳送門：https://twm5g.co/8pyUpq

■ IG影片活動傳送門：https://twm5g.co/6MDOLO

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