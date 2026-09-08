亞運棒球／投手遞補游宗儒 湯登凱：可先發後援是投手群活棋

亞運棒球項目代表隊業餘列特博生技34歲投手游宗儒遞補，總教練湯登凱表示，考量旅外投手限制，游宗儒先發、後援都可，能負擔局數可當活棋，也有一定壓制力，最後決定補進。

名古屋亞運棒球項目代表隊公布後，因為選手傷勢狀況、生涯發展考量等，名單有調整，具中職資歷、現效力列特博生技棒球隊的投手游宗儒遞補入代表隊。

游宗儒一開始就在亞運培訓大名單內，在赴日移地訓練面對日本社會人隊交流賽，總計4場出賽，共投5局僅失1分，展現壓制力；在今年度全國成棒甲組春季聯賽預賽總計7場出賽、4場先發，投30.1局失掉8分（7分責失分），出賽防禦率2.08。

總教練湯登凱接受中央社記者訪問表示，在需要換人狀況下，考量到選入的旅外投手有投球限制，游宗儒無論在國內甲組賽事、集訓階段、哈連盃、捷克布拉格棒球週賽事等長期觀察，可先發、長中繼，也可後援，是投手群活棋，最後選擇補進。

湯登凱表示，游宗儒在集訓期間交流賽，曾有過投先發休兩天後，需要中繼時他也說隨時都可以，每天出賽也不會有狀況或喊不舒服，加上控球好、下丘守備佳，處理短打、牽制都沒有問題，跟投手教練討論過後決定補進。

先前亞運培訓隊赴日本移地訓練交流賽，曾與TOYOTA自動車交手，TOYOTA自動車陣中有7人是日本亞運棒球項目代表隊選手，跟台灣比賽中排出的打序前3棒都是，湯登凱表示，搶下兩好球後，想要順利抓到出局數不容易，但也肯定球員表現仍展現競爭力，沒讓局面一面倒。

湯登凱表示，現在不用再去想是否有傷兵辭退，或者有無法參賽的球員，最重要的是把陣容中24名球員戰力調整到最好，發揮最好實力，一場輸贏的比賽，打了才知道。