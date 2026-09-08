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亞運電競／台美混血小將劉祥披國家隊戰袍 盼翻轉台灣電競未來環境

聯合報／ 記者劉肇育／高雄即時報導
名古屋亞運電競代表隊。記者劉肇育／攝影
名古屋亞運電競代表隊。記者劉肇育／攝影

名古屋亞運我國代表團今天舉行授旗典禮，其中台美混血的電競《寶可夢大集結》好手劉祥（Slash）首度穿上國家隊戰袍登場，成為矚目焦點，談及選擇代表台灣出征的初衷，劉祥感性透露，從小常跟媽媽回台，在台灣的親戚甚至比美國還多，「我一直很愛這個國家與這裡的人民，這次有機會參加亞運，對我來說就是回饋台灣最好的方式。」

作為電競項目的代表選手，劉祥坦言過去只是單純打遊戲，從未想過有朝一日能踏上亞運這種等級的殿堂，甚至是參加國家隊授旗典禮，「這種儀式對我來說意義非凡，也不知道未來還有沒有機會，所以我非常珍惜這次的時間與體驗。」

過去曾兩隊與隊友拿下世界冠軍的劉祥，這次披上國家隊戰袍除了榮譽感，肩上更扛著對台灣電競環境的使命感。他直言，電子競技目前在台灣的社會接受度與普及度仍有不足，許多成年人依舊抱持反對或不理解的態度，「我們這次的表現與成功，將會決定很多人的未來，特別是那些想把電競當成職業、靠這吃飯的台灣年輕孩子。」他期許自己能在亞運打出佳績，用行動翻轉外界對電競的刻板印象，為台灣下一代電競選手鋪出一條更寬廣的路。

亞運 電競 2026名古屋亞運

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