聽新聞
0:00 / 0:00
亞運棒球／中華隊王牌古林睿煬退賽南韓利多 韓媒：5連霸亮綠燈
名古屋亞運即將開打，棒球項目昨天再傳古林睿煬退賽的壞消息，多家韓國媒體轉發這則消息，直呼對南韓爭冠利多。
效力日本職棒火腿隊的古林睿煬今年陷低潮，如今又因左側腹肌受傷退出亞運。由於古林近年在經典賽等國際賽事表現優異，被韓媒視為中華隊王牌。
韓媒《MK體育》以「WBC曾封鎖柳志炫的台灣王牌古林睿煬因傷退出亞運」為題報導。《Xports News》直呼，南韓棒球大利多！要送韓國球員去當兵的台灣公布亞運最終名單，古林睿煬左側腹受傷退出。
《Star News》則提到，柳志炫軍團亞運奪金機率提升！「郭彬好友」台灣王牌古林睿煬因傷確定退出。《Sportal Korea》則直言，韓國棒球超大利多！曾壓制韓國打線的157公里台灣王牌古林睿煬因傷退出亞運，柳志炫軍團5連霸亮綠燈。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。