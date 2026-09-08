亞運棒球／中華隊王牌古林睿煬退賽南韓利多 韓媒：5連霸亮綠燈

名古屋亞運即將開打，棒球項目昨天再傳古林睿煬退賽的壞消息，多家韓國媒體轉發這則消息，直呼對南韓爭冠利多。

效力日本職棒火腿隊的古林睿煬今年陷低潮，如今又因左側腹肌受傷退出亞運。由於古林近年在經典賽等國際賽事表現優異，被韓媒視為中華隊王牌。

韓媒《MK體育》以「WBC曾封鎖柳志炫的台灣王牌古林睿煬因傷退出亞運」為題報導。《Xports News》直呼，南韓棒球大利多！要送韓國球員去當兵的台灣公布亞運最終名單，古林睿煬左側腹受傷退出。

《Star News》則提到，柳志炫軍團亞運奪金機率提升！「郭彬好友」台灣王牌古林睿煬因傷確定退出。《Sportal Korea》則直言，韓國棒球超大利多！曾壓制韓國打線的157公里台灣王牌古林睿煬因傷退出亞運，柳志炫軍團5連霸亮綠燈。